Consulenza sull’allattamento

al Baby pit stop della Mozzi Borgetti

MACERATA - L'appuntamento, organizzato in collaborazione tra Comune e Ordine delle ostetriche, è per giovedì nell’ambito della Settimana per l’allattamento materno

4 Ottobre 2022 - Ore 16:56 - caricamento letture

Giovedì, all’interno del Baby pit stop della biblioteca comunale Mozzi Borgetti di Macerata, nell’ambito della Settimana per l’allattamento materno, si terrà un’iniziativa dedicata alla consulenza sull’allattamento organizzata dall’Ordine delle ostetriche e patrocinata dall’assessorato comunale alle Pari Opportunità.

«Si tratta di un’iniziativa di consulenza dedicata alle donne in attesa ma anche a quelle che già allattano i propri figli – interviene l’assessore alle Pari opportunità Francesca D’Alessandro -. La scelta dell’alimentazione al seno è un elemento molto significativo nella vita di una donna che vive si un periodo magnifico ma anche impegnativo e per questo ha bisogno di sostegno e vicinanza. L’assessorato alle Pari Opportunità ha dato il patrocinio perché convinta che l’iniziativa dell’Ordine delle Ostetriche va proprio in questo senso, ovvero offrire conoscenze e fornire gli strumenti per prevenire, riconoscere e, se necessario, anche risolvere le eventuali difficoltà legate all’allattamento». Le ostetriche incontreranno le mamme nella mattinata dalle 9.30 alle 12 e nel pomeriggio alle 16.30 alle 19.

© RIPRODUZIONE RISERVATA