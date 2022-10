4 Ottobre 2022

ore 10:45

«Quando si parla di terapia del dolore, si pensa subito alla morfina, al cancro e alla fase terminale. Non è così». Il dottor Luigi Nardi di Macerata, specialista della terapia del dolore, illustra tutte le applicazioni possibili, dall'artrosi, ai dolori dovuti all'età, passando a chi è in attesa di un intervento ad esempio per una protesi. il medico che oggi, dopo la pensione, continua a lavorare anche nello sviluppo di nuove tecnologie negli ambulatori di Associati Fisiomed ha iniziato la carriera medica come anestesista per poi decidere nel 2004 di dedicarsi alla terapia del dolore. A Macerata ha guidato la prima Unità operativa dedicata. «Non avere dolore - dice - è un diritto imprescindibile di ogni persona».