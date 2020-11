NELLE MARCHE ci sono stati altre 10 persone che da ieri hanno avuto necessità di cure negli ospedali. A Civitanova si allarga il numero dei degenti

Salgono a 30 i ricoverati al Covid center di Civitanova tra pazienti in terapia intensiva (13) e semi intensiva (17). E’ stato aperto un terzo modulo della struttura, come anticipato ieri, per ospitare chi, contratto il Covid, si trova a dover affrontare i sintomi più gravi della malattia. Nel complesso nelle Marche sono 10 in più i ricoverati rispetto a ieri (sono 600 i degenti negli ospedali della regione), undici i dimessi. In terapia intensiva ci sono 4 pazienti in più (in totale sono 75) e due in più in semi intensiva (149 i ricoverati delle Marche in questo tipo di reparto). In isolamento domiciliare perché entrati a contatto con un positivo ci sono 16.641 persone nelle Marche.