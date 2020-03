L'ANNUNCIO del direttore generale Nadia Storti: «Grazie all'azienda Santoni, gesto di grande generosità e sensibilità»

«In questi giorni di emergenza e amarezza per tutti, sono tantissimi i gesti di solidarietà che provengono da parte di soggetti pubblici e privati anche a favore della nostra sanità». L’Asur Marche comunica l’iniziativa dell’azienda Santoni di via Montenapoleone a Milano, che ha donato alcuni ventilatori polmonari, già distribuiti nelle varie sedi, «attrezzature ancor più preziose nell’attuale momento: un gesto di grande generosità e di sensibilità». Il direttore generale dell’Asur Marche, Nadia Storti, a nome di tutta l’azienda, desidera rivolgere «un sincero ringraziamento e una profonda riconoscenza all’azienda Santoni e ai suoi rappresentanti e coglie l’occasione per ringraziare tutto il personale dell’Asur, quello in prima linea e quello di supporto, che non sta lesinando sacrificio alcuno per assicurare la migliore assistenza possibile ai pazienti, insieme ad una parola di conforto».

