Si è tenuta ieri sera alla sala Boccabianca la presentazione del progetto civico Comunità ecologia e progresso. Richard Dernowski, l’ispiratore del progetto, ha delineato le idee e le linee ispiratrici che guideranno il gruppo nella campagna elettorale per le elezioni amministrative a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Mario Morgoni.

È stato esposto il metodo con cui, insieme al gruppo civico Sentire comune, animato da Alessandra Perticarà e al Partito Democratico, si è lavorato in questi mesi per raccogliere esigenze e idee da parte dei cittadini di tutte le età, elementi fondamentali per stilare il programma che sarà presentato in una prossima occasione dedicata. Sono stati promossi incontri aperti alla cittadinanza in varie zone del Comune per discutere insieme le problematiche del territorio e le possibili soluzioni. Sono stati coinvolti anche i giovani attraverso occasioni informali in contesti quotidiani per ascoltarli, capire le loro esigenze e accogliere le loro proposte senza giudizi. Inoltre è stato ribadito che i gruppi di lavoro, nati attraverso questi momenti di confronto, sono ancora aperti e sempre pronti a sentire nuove voci e ad accogliere nuove soluzioni. «Proprio dalla campagna d’ascolto che ha coinvolto e sta tuttora coinvolgendo i cittadini di tutte le età in un dialogo paritario sono nati i tre punti fondamentali che danno il nome alla lista – fa sapere il gruppo – la comunità, perché è dalle persone che si deve ripartire per ricostruire il Comune, sia risolvendo quelle piccole cose che migliorano la vita quotidiana, come la gestione di rifiuti, i trasporti, le comunicazioni, sia promuovendo la rete di cittadini che si è sfaldata durante il covid. Dagli incontri sono emerse le esigenze di contrastare la solitudine e di promuovere lo scambio intergenerazionale attraverso momenti di socialità in spazi dedicati accessibili a tutti. Investire sull’ecologia è fondamentale per la cura del nostro territorio, in quanto è sinonimo di avanguardia e innovazione, finalizzate a portare miglioramenti sia nella vita quotidiana, sia nella sfera economica, anche, ad esempio, promuovendo progetti di turismo sostenibile. Il progresso è alla base per realizzare tutte le proposte: è necessario essere liberi da preconcetti e aprirsi al mondo attraverso il dialogo con le altre realtà del territorio e non rimanere chiusi in una dimensione campanilistica». «L’apertura verso il dialogo, ascolto e rispetto deve essere alla base per il rapporto tra Potenza Picena e Porto Potenza, ma è in questa pluralità che sta la forza di questo Comune, non deve spaventare o essere motivo di scontro tra schieramenti anzi – sostiene Dernowski – deve essere stimolo di crescita e innovazione».

Nella presentazione sono intervenuti anche Cinzia Canale, Mario Giannini e Silvia Riccobelli, che fanno parte del gruppo di lavoro e che hanno fornito interessanti contributi alla riflessione, soprattutto riguardo il ruolo dei cittadini nell’esercitare il diritto di voto, ma anche Alessandra Perticarà, Stefano Dall’Aglio (segretario del circolo del Pd di Potenza Picena) e il candidato sindaco Mario Morgoni. «Grazie alle riflessioni dei cittadini intervenuti, si è un creato un costruttivo scambio di opinioni e di idee sulla visione del territorio e sulle sue opportunità, all’insegna della libertà e dell’ascolto – conclude il gruppo – l’affluenza a quest’incontro ha superato le aspettative ed ha mostrato una cittadinanza attiva e partecipe, interessata al futuro del territorio».