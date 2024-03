«Mi spiace rilevare come, ancora una volta, per fini di campagna elettorale e per, forse, racimolare qualche voto in più non si è esitato a strumentalizzare una situazione che non ha nulla di politico mettendo in piedi un attacco personale sia a mezzo stampa che sui social stigmatizzando un mio commento tacciandomi di essere razzista, cosa che non sono affatto e le mie molte amicizie multietniche ne sono la prova». Con queste parole Celestino Faraci risponde alle critiche dopo il suo post su Facebook dove commenta i presunti insulti razzisti di Acerbi a Juan Jesus nell’ultimo Inter-Napoli (leggi l’articolo) e annuncia oggi di aver dato da tempo le dimissioni da coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia.

«E’ con amarezza che mi trovo a dover intervenire per chiarire una polemica diventata di carattere politico ma che di politico ha ben poco – sottolinea -. In primis mi preme precisare che, ormai da tempo, ho rassegnato le dimissioni da coordinatore di Fratelli d’Italia a Potenza Picena e ad oggi non ricopro alcun incarico né di partito né istituzionale. Detto ciò, l’atteggiamento ancor più riprovevole e scorretto è da parte del Pd locale – conclude Faraci – poiché tramite una mia personale presa di posizione si è voluto colpire, in maniera subdola, sia il sindaco Noemi Tartabini, sicura antagonista in campagna elettorale del signor Morgoni, che il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, i quali, oltre ad essere estranei a fatti inerenti la mia sfera privata, svolgono ed hanno sempre svolto il proprio compito istituzionale con “disciplina ed onore”». Da Faraci nessun commento in merito al suo post «Avanti così Acerbi».

«I fatti sono quelli che risultano da documenti pubblici – precisa l’esponente del Pd Mario Morgoni, candidato sindaco a Potenza Picena – Fino al 6 gennaio scorso Faraci risultava inoppugnabilmente coordinatore di Fratelli d’Italia e né le dimissioni né avvicendamenti sono stati resi noti . Come risulta da documenti pubblici Celestino Faraci è stato eletto coordinatore del circolo comunale di Fratelli d’Italia di Potenza Picena nel marzo 2021. Nell’ottobre 2023 ha inoltrato alla stampa locale un comunicato in qualità di coordinatore del partito e dopo quella data non esiste alcuna comunicazione pubblica di dimissioni da parte dello stesso Faraci né di avvicendamenti alla guida dello stesso partito. Nella sostanza Faraci è notissimo esponente locale di FdI e dire che la politica non c’entra nulla è solo una tanto patetica quanto sfrontata ipocrisia. Acquaroli e la sindaca centrano pienamente perché sono iscritti al circolo di cui almeno fino a gennaio di quest’anno era il coordinatore».