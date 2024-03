Un tratto stradale di circa 500 metri che ha come obiettivo quello di riorganizzare la viabilità di Porto Potenza decongestionando il traffico: è il progetto della bretella di collegamento tra via Olimpia e via Beethoven, illustrato ieri sera nel corso di un’assemblea pubblica svoltasi all’interno della nuova sala del palazzo municipale portopotentino. Presenti, oltre ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, anche il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e i progettisti dello studio Pro.Tec.

«L’opera pubblica in questione era prevista già dal piano regolatore del 1985 – ha spiegato la sindaca di Potenza Picena Noemi Tartabini, che domani presenterà la sua ricandidatura – dunque la sua realizzazione era nei programmi di tutte le amministrazioni che si sono succedute da allora sino ad oggi. Abbiamo 1,6 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione per la progettazione e gli espropri necessari. La cantierizzazione è prevista a dicembre 2024 con conclusione e collaudo entro il 2025». Un’opera da non confondere con l’arretramento della Statale 16: la bretella in questione infatti andrà a collegare il rione musicisti con la zona Alvata. Questo «senza modificare – ha spiegato ancora il sindaco – l’assetto attuale di via Beethoven, inclusi gli stalli presenti che non saranno né ridotti né rimossi».

Poi i dettagli tecnici, illustrati dall’assessore ai lavori pubblici, Luisa Isidori: «Porto Potenza è una zona residenziale sorta spontaneamente, senza una vera e propria organizzazione della rete viaria. Questo fa sì che vi siano delle aree congestionate dal traffico proprio in prossimità delle abitazioni. La bretella avrà come obiettivo proprio quello di alleggerire queste zone contribuendo alla riorganizzazione del tessuto urbano. Il nuovo tratto stradale include una parte carrabile, i marciapiedi, circa 80 stalli per la sosta e un’area ciclabile che si andrà a ricongiungere con il secondo tratto della ciclovia Adriatica, previsto anche in via Beethoven, la cui realizzazione è portata avanti dalla Regione».

Sugli step attuativi previsti, il sindaco ha spiegato che «è già stato effettuato un primo incontro con i proprietari dei terreni da utilizzare. Verranno dunque avviate le pratiche di esproprio per poi procedere con la cantierizzazione».