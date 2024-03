di Mattia Nepa

La Civitanovese spreca e torna a casa con un solo punto. Allo Spadoni di Montecchio termina 0 a 0 ma sono il palo colpito da Ercoli e, soprattutto, il rigore fallito da Buonavoglia nella seconda frazione a lasciare l’amaro in bocca ai rossoblu. Un buon Montecchio frena la corsa della capolista e ora il vantaggio sull’inseguitrice Montefano (vincente all’inglese sul Monturano) è di soli due punti.

La Civitanovese arriva a Montecchio con assenze importanti: Strupsceki e Becker fermati da problemi muscolari, capitan Visciano e il portiere Testa squalificati. Nel 4-4-2 di Alfonsi un centrocampo per tre interpreti composto da civitanovesi doc: Ruggeri e Domizi in mediana ed Ercoli chiamato a sostituire il fantasista argentino. Parte fortissimo la Civitanovese e dopo solo due minuti di gioco Valentin trova Brunet che è bravo a servire di prima intenzione Spagna in profondità, il numero 9 rossoblu accomoda al centro per Ercoli che da distanza ravvicinata colpisce il palo.

La partita si instaura su ritmi abbastanza alti ma con le due squadre che non riescono a rendersi pericolose. Al 25esimo, però, Buonavoglia ha un’occasione d’oro: lanciato in profondità da Spagna spreca la chance provando a rientrare sul sinistro, suo piede forte, è brava la retroguardia locale a chiudere. Allo scoccare della mezz’ora la pioggia aumenta notevolmente ed è il Montecchio ad andare vicinissimo al vantaggio: un retropassaggio errato di Passalacqua manda in porta Bardeggia che, defilato, serve al centro Fiorani che però non riesce ad impattare al volo la sfera e l’occasione sfuma. Al 43esimo, l’undici locale va di nuovo vicino alla rete: Peluso calcia da posizione defilata, è bravo Cannella a dire di no e deviare in corner. Al termine della prima frazione è sempre il Montecchio a rendersi pericoloso con il solito Peluso: destro dal limite dell’area che si alza sopra la traversa.

La pioggia non smette di scendere e continua incessantemente portando ad abbassare il livello tecnico dell’incontro e dei ritmi di gioco nella ripresa. Al 56esimo c’è un botta e risposta di occasioni con quella ospite molto più pericolosa: prima è Peluso a saltare Valentin sulla sinistra e tentare un tiro cross che sbatte sulla difesa ospite ed, in contropiede, è Buonavoglia a rendersi pericoloso tagliando tutto il campo e calciando con il sinistro sul primo palo, c’è solo l’illusione del gol con la palla che finisce sull’esterno della rete. Al quarto d’ora della seconda frazione arriva l’episodio più grande: un errore di Andreani serve Buonavoglia che è bravo a cercare subito Spagna il quale si libera egregiamente del difensore centrale che è costretto a commettere fallo da rigore. Il vantaggio, però, non arriva: Buonavoglia apre spiazzando l’estremo difensore locale ma il pallone si stampa sulla traversa.

Ora il Montecchio sulle ali dell’entusiasmo prova a dare il colpo del k.o. alla Civitanovese: Bardeggia mandato in profondità si libera di De Vito ma poi non serve al centro due suoi compagni liberi e tenta il destro, bravo ancora Cannella a farsi trovare pronto. Si alzano terribilmente i ritmi e al 65esimo il neoentrato Bagnolo prova il sinistro da fuori area, Andreani dice di no. Al 77esimo è ancora Bardeggia a rendersi pericoloso dalle parti di Cannella: defilato sulla sinistra tenta il colpo di punta per anticipare l’estremo difensore ospite, il quale è bravo a vedere il pallone partire e iniziare il tuffo in tempo. Mancano poco più di dieci minuti al 90esimo ed è la Civitanovese a spingere di più: cambio di gioco stupendo di Valentin che trova Buonavoglia sulla destra, il 7 rossoblu rientra sul sinistro ma una deviazione spegne le speranze degli ospiti e il pallone termina in calcio d’angolo. Non si registrano più occasioni degne di nota e l’incontro svanisce lentamente.

Il tabellino:

K-SPORT MONTECCHIO GALLO (4-2-3-1): Andreani 5.5; Dominici G. 6; Del Pivo 6; Paoli 6; Baruffi 5.5; Torelli 6.5; Dominici E. 6; Peroni 6 (28′ s.t. Magnanelli 6); Fiorani 6 (36′ s.t. Sciamanna s.v.); Peluso 6.5; Bardeggia 6. A disp.: Elezaj, Nobili, Baldelli, Notariale, Vegliò, Pizzagalli, Mazzari. All.: Lilli

CIVITANOVESE (4-4-2): Cannella 6; Valentin 6.5; De Vito 6; Passalacqua 5.5; Pasqualini 6; Buonavoglia 6; Ruggeri 6.5; Domizi 6.5; Ercoli 5.5 (14′ s.t. Bagnolo 6); Brunet 6 (43′ s.t. Verini s.v.); Spagna 6. A disp.: Liberati, Candia, Ballanti, Giordani, Guedak, Ripari, Cosignani.

All.: Alfonsi

TERNA ARBITRALE: Francesco Passarotti di Mantova (Marchei di Ascoli Piceno – Di Tella di Ancona)

NOTE: 400 spettatori circa. Ammoniti: Ercoli, Paoli, Fiorani, Del Pivo, Peroni, Dominici E., Ruggeri, Spagna. Angoli: 1 – 3. Recupero: 7′ (2′ + 5′).