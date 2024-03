di Andrea Cesca (foto di Federico De Marco)

La Civitanovese batte di misura la Sangiustese e tenta la fuga. In attesa del recupero fra Osimana e Montefano di mercoledì prossimo sale a cinque punti il vantaggio della squadra di Sante Alfonsi sulla seconda posizione di classifica occupata sempre dai viola. La partita la decide il capocannoniere dei rossoblu, Pablo Ignacio Becker con una rete al quarto d’ora del secondo tempo su assist di Buonavoglia.

A sei giornate dal termine della stagione regolare si assottiglia il numero delle pretendenti al primo posto, il sorprendente Chiesanuova terza forza del torneo è staccato di sette punti, addirittura otto le lunghezze di ritardo per Castelfidardo, Urbino e Montegranaro. Non è stata una partita facile per la Civitanovese, nonostante il divario in graduatoria la Sangiustese non ha demeritato, in un caso nel primo tempo è stato provvidenziale Testa su Palmieri. I padroni di casa hanno colpito un palo con Brunet allo scadere della prima frazione e con lo stesso attaccante hanno sfiorato il vantaggio pochi istanti più tardi. La rete di Becker ha spezzato gli equilibri, l’espulsione di Vieira ha reso ancora più difficile il compito per gli ospiti, ma nonostante l’inferiorità numerica Omiccioli e compagni non hanno mollato: la vittoria del Monturano sulla Jesina fa scivolare gli uomini di Giandomenico al terzultimo posto.

Oltre al solito Paolucci Sante Alfonsi deve rinunciare a Ballanti infortunato e Spagna squalificato. In panchina si rivede Bagnolo, parte titolare Becker. La Civitanovese ha la possibilità di allungare in classifica, in attesa del recupero della partita fra Osimana e Montefano potrebbe aumentare il vantaggio sulla seconda posizione. La Sangiustese ha un rendimento mediocre in trasferta, la squadra di Giandomenico ha totalizzato tre punti in undici partite lontano dal comunale di Villa San Filippo, sono assenti Handzic, Lattanzi, Pigini e Proesmans.

La Sangiustese tiene bene il campo, al 9’ Palmieri viene murato al momento del tiro dopo una bella giocata di Gaspari sulla destra. Un minuto dopo calcio di punizione di Becker dalla trequarti, si crea una mischia davanti alla porta dell’ex Monti, la difesa libera. La squadra di Giandomenico va pericolosamente alla conclusione con Tulli al 19’ poi la Civitanovese guadagna campo. Buonavoglia impegna Monti al 23’ con un rasoterra, alla mezzora esatta il tiro cross del numero 7 locale viene smanacciato dal portiere. Prima del riposo la Sangiustese perde per infortunio Sopranzetti, entra in campo anche la barella, il giocatore si rimette in piedi e lascia il campo sulle proprie gambe, al suo posto entra Cappelletti. La partita si accende a ridosso dell’intervallo, fioccano le occasioni, la prima al 43’ con Palmieri liberato in area da Tulli, Testa in uscita chiude lo specchio della porta ed evita la capitolazione. Sul capovolgimento di fronte Becker prova a piazzare la palla, Monti si rifugia in angolo. Brunet colpisce il palo al 45’ con un destro che tocca terra e si impenna, sul prosieguo dell’azione l’attaccante argentino calcia alle stelle di prima intenzione da ottima posizione.

La Civitanovese riparte con il piede sull’acceleratore ma è Tulli su calcio piazzato ad andare vicino al gol al 52’. La curva locale espone lo striscione “Diffidati vanto della città”, Alfonsi chiede agli uomini della panchina di fare riscaldamento. A distanza di poco più di un mese dall’infortunio patito nel derby con la Maceratese fa il proprio ritorno Visciano al quale Pasqualini cede la fascia di capitano. Al quarto d’ora esatto la Civitanovese si porta in vantaggio: bella azione di buonavoglia sulla destra, sull’assist rasoterra arriva per primo l’argentino Becker, il destro di prima intenzione si infila nell’angolo basso alla destra di Monti, 1 a 0, sesto gol in campionato per il gaucho originario di Los Quirquinchos.

La Sangiustese accusa il colpo, al 70’ Brunet entra in area sulla destra e carica il tiro, Monti respinge con i piedi. La Sangiustese si complica la vita al 74’ quando il brasiliano Vieira già ammonito manda gambe all’aria Brunet e si prende il secondo giallo e quindi il rosso, ospiti sotto di un gol e in inferiorità numerica. La Sangiustese ha un sussulto di orgoglio nelle battute conclusive, quelli della Civitanovese ricorrono al fallo e piovono cartellini. Domenica prossima trasferta sul campo del K Sport Montecchio Gallo per la capolista Civitanovese, la Sangiustese ospiterà la Maceratese.

Il tabellino:

CIVITANOVESE (4-2-3-1): Testa 6,5; Franco 6, Passalacqua 6, De Vito 6, Pasqualini 6; Ercoli 6,5 (11’ st Visciano 6), Domizi 6,5; Buonavoglia 6,5 (37’ st Bagnolo ng), Becker 7 (32’ st Verini 6), Strupsceki 6 (23’ st Ruggeri ng); Brunet 6. A disp.: Cannella, Candia, Giordani, Guedak, Cosignani. All. Alfonsi.

SANGIUSTESE VP (3-4-2-1): Monti 6; Sopranzetti 6 (41’ pt Cappelletti 6), Omiccioli 6, Tombolini 6 (46’ st Ferrari ng); Marini 6, Sfasciabasti 6 (38’ st Del Gobbo ng), Trillini 6, Vieira 5; Gaspari 6 (18’ st Monachesi 6), Tulli 6; Palmieri 6,5 (18’ st Del Brutto 6). A disp.: Cingolani, Sabatini, Calcabrini, Formentini. All. Giandomenico.

TERNA ARBITRALE: El Houssine El Mouhsini di Pesaro (assistenti Serenellini e Domenella di Ancona).

RETI: st. 15’ Becker (C).

NOTE: spettatori 700 circa. Calci d’angolo 8 a 2. Espulso Vieira al 74’ per doppia ammonizione. Ammoniti Vieira, Pasqualini, Buonavoglia, Giandomenico, De Vito, Sfasciabasti, Omiccioli, Testa, Visciano, Brunet. Recupero: 6’ (2’+4’).