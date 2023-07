di Mauro Giustozzi

Pratica sportiva non solo negli impianti più noti del capoluogo ma pure nei parchi, nei quartieri e rioni di Macerata. E’ l’obiettivo che si è posto l’amministrazione comunale che, da un lato, ha investito ingenti risorse nei grandi contenitori cittadini come il campo della Vittoria oppure il palasport di Fontescodella oggetto di opere di ristrutturazione esterne prima ed interne attualmente in corso, la costruzione della nuova piscina comunale alle Casermette e la imminente rigenerazione urbana dello stadio Helvia Recina, per 4 milioni di euro, che dopo oltre 60 anni godrà di un importante intervento di modernizzazione e messa a norma.

La cura e gli interventi nei quartieri del capoluogo sono testimoniati da altri impianti sportivi di dimensioni ovviamente più ridotte ma necessari per la pratica dell’attività di base o amatoriale di chi vive in quei luoghi. Costruzione di nuove strutture o rigenerazioni di quelle esistenti ed abbandonate al degrado, queste le strade battute dalla giunta Parcaroli che un po’ alla volta ha messo mano agli impianti sportivi minori disseminati nei rioni e nelle frazioni di Macerata.

L’ultimo esempio è quello che ha riguardato lo spazio adiacente la nuova palestra della scuola IV Novembre di via Spalato: nell’area che si trova tra questa nuova struttura e l’asilo nido è infatti stato realizzato un campo da basket finanziato con i risparmi di spesa della costruzione della palestra IV Novembre, quindi senza attingere a risorse extra di bilancio, con una spesa di circa 60mila euro.

«Abbiamo realizzato il fondo in asfalto e posa della resina, la recinzione ed una nuova illuminazione – sottolinea l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori -. Il campetto insiste all’interno dell’area scolastica ed ha misure regolamentari. Oltre che a beneficio degli studenti valuteremo come farlo utilizzare anche da altri utenti nelle ore extrascolastiche. Voglio anche ricordare un ulteriore intervento che era atteso da anni che abbiamo concluso e che riguarda la pista di pattinaggio di Collevario che è stata completata sia con il ripristino della pavimentazione che con le nuove barriere antinfortunistiche. Ora la pista è omologata pure per ospitare l’attività agonistica».

Il lavoro effettuato ha avuto un importo di circa 30mila euro ed è stato interamente finanziato dal fondo concesso dalla Regione Marche per il riconoscimento di Macerata Città europea dello Sport dello scorso anno. La pista aveva cedimenti sulla pavimentazione, non era a norma la recinzione fatta con dei tavolati in alcune parti anche rovinati. Negli ultimi anni veniva usata in modo prevalentemente ludico. L’impresa che ha effettuato l’intervento ha operato dei tagli alla parte in cemento che si è ammalorata, per poi procedere alla risagomatura delle curve paraboliche ed alla sistemazione della recinzione.

L’impianto di Collevario adesso è utilizzabile da tutti, per fare sport e divertirsi, in questo modo la pista viene restituita alla sua massima fruibilità anche per le attività sportive. Bisogna poi ricordare l’intervento di restyling del campo da basket di largo Pascoli, reso possibile anche in questo caso grazie ai finanziamenti ottenuti per Macerata Città dello Sport 2022 e alla collaborazione con Panathlon Club Macerata e di Coop Alleanza: lavori consistiti nella sostituzione della recinzione nella parte bassa del campo e nel rifacimento del terreno di gioco in conglomerato bituminoso dove è stata stesa una pavimentazione sintetica in resina con immagini di street art, per un investimento che supera i 37mila euro.

Infine nuovo look anche per il campetto da basket di Corneto: i lavori hanno riguardato una manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo comunale con il rifacimento del fondo, riqualificato con asfalto in resina anti infortunistica, e il disegno delle linee con colorazioni vivaci che esaltano tutto il perimetro del campo. I colori utilizzati sono stati scelti coinvolgendo direttamente i giovani di Macerata che usufruiscono del campo. I lavori hanno avuto un importo di 40mila euro.