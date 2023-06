di Alessandra Pierini

Sono circa 13mila i biglietti già venduti per Sferisterio Live, la rassegna musicale che vedrà avvicendarsi allo Sferisterio di Macerata artisti di fama internazionale, grandi nomi della canzone italiana e giovani che si sono fatti apprezzare. Sono già 8 le date in cartellone ma potrebbero esserci altre sorprese. «Stiamo lavorando ad un nome da proporre tra settembre e ottobre e allungare così il periodo degli spettacoli in Arena, sulla scia della felice esperienza fatta con il concerto di Zucchero».

E se il concerto dei Simply Red, in programma mercoledì 28 agostoè già sold out da settimane, non sono da meno gli altri artisti che hanno conquistato fasce di pubblico completamente differenti. Mr Rain ad esempio atteso allo Sferisterio il 25 agosto riempirà l’arena di giovanissimi e famiglie. L’apertura della rassegna è affidata a The Lumineers martedì 27 giugno, un “attimo” dopo la finale di Musicultura. Ancora: giovedì 29 sarà la volta dei Deep Purple. Lunedì 24 luglio salirà sul palco David Garrett, poi a fine agosto la staffetta tra Robert Plant lunedì 28 agosto e Madame martedì 29. Chiude per ora il giro Massimo Ranieri con il concerto di venerdì 8 settembre.

Tutti nomi che non hanno bisogno di presentazioni e pronti a soddisfare i gusti più disparati ma soprattutto a portare in alto il nome dello Sferisterio che campeggia in blue al centro della chitarra bianco rossa del logo scelto per rappresentare il festival.

«E’ una stagione di qualità – sottolinea l’assessore del Comune di Macerata Riccardo Sacchi – ed ha la capacità di essere un potente acceleratore del brand Macerata – Sferisterio. Per di più ognuno di questi ospiti lascia 8.500 euro nelle casse dello Sferisterio per i servizi. Abbiamo inoltre firmato una convenzione per cui dal prossimo anno chi parteciperà allo Sferisterio Live dovrà versare fino a 2 euro per ogni biglietto. Oltre a questo rientro diretto, i concerti portano in città un pubblico che consuma e vive la città».