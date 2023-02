I Deep Purple nel tempio della lirica,

Sferisterio live cala l’asso

MACERATA - Il 29 giugno concerto della mitica band inglese, una delle tre date del tour italiano. Biglietti in vendita da domani. L'assessore Sacchi: «Abbiamo raggiunto un altro obiettivo e voglio esprimere tutta la mia soddisfazione per essere riusciti a comporre un mosaico di proposte musicali prestigiose e per tutti i gusti»

