Arriva la popstar del violino David Garrett allo Sferisterio

MACERATA - L'artista tedesco-statunitense sarà all'arena il 24 luglio. L'assessore Sacchi: «Sferisterio live è un ‘work in progress’ e riserverà ancora tante sorprese e nomi di prestigio».

La popstar del violino David Garrett arricchisce il cartellone di Sferisterio Live 2023. Il celebre violinista tedesco-statunitense, infatti, si esibirà in arena a Macerata il 24 luglio. «Felicissimi di accogliere Garrett a Macerata – interviene l’assessore agli Eventi Riccardo Sacchi -. Il virtuoso del violino, che incanta il pubblico quando suona Mozart e Beethoven, ma anche Metallica, Rolling Stones e Michael Jackson, sempre accolto come una vera e propria pop star, rappresenta un altro prezioso tassello del puzzle Sferisterio Live. Un cartellone di tutto rispetto con tante ed eterogenee proposte musicali, differenti tra loro nel genere musicale, per rispondere sempre al meglio alle diverse esigenze del pubblico. Sferisterio live è un ‘work in progress’ e riserverà ancora tante sorprese e nomi di prestigio».

Dopo il tour del 2022 “Alive-my soundtrack”, con 32 concerti in 11 paesi, David Garrett inaugura un nuovo capitolo della sua carriera con Iconic, l’album pubblicato da Deutsche Grammophon il 4 novembre scorso, e l’omonimo Iconic Tour, che lo porterà anche in Italia in una formazione in trio per una serie di sei concerti dal 18 al 25 luglio.

I biglietti per i concerti sono disponibili su Ticketone, Vivaticket, da oggi lunedì 13 marzo per le date di Firenze, Genova, Cattolica, Macerata e Brescia, da giovedì 16 per la data di Taormina, a seguire per la data di Roma.

Questi prezzi dei biglietti, in vendita anche alla biglietteria dello Sferisterio in piazza Mazzini per il concerto maceratese: Platino 80 euro, Oro 75 euro, Verde 68 euro, Blu 60 euro, Rosso 55 euro, Giallo 48 euro e Balconata 38 euro. A questi prezzi vanno aggiunti i diritti di prevendita.