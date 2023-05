E’ stata inaugurata giovedì e resterà aperta anche oggi la mostra dei lavori di studenti e studentesse dells cuole superiori della provincia dedicati a Carmen. Sono stati realizzati da IIs “V. Bonifazi” (Moda) – Civitanova, Iis “G. Garibaldi” – Macerata, Ipseoa “G. Varnelli” – Cingoli, Ite “A. Gentili” – Macerata, Itis “E. Divini” – San Severino, Liceo scientifico “G. Galilei” – Macerata e dalla Cooperativa sociale “tuttincluso” Anffas – Macerata. A tagliare il nastro è stata l’assessora del Comune di Macerata Katiuscia Cassetta che si è complimentata con i ragazzi e le ragazze sottolineando la rilevanza del progetto che coinvolge nel Macerata Opera Festival le scuole di ogni ordine e grado della provincia. Presente anche Paolo Pinamonti, direttore artistico del Mof e il sovrintendente Flavio Cavalli.

Rientrano nell’ambito del percorso formativo “Lo Sferisterio a scuola”, curato dall’Associazione Arena Sferisterio in collaborazione con il Comune di Macerata, per arricchire i diversi percorsi scolastici con strumenti di formazione pratici e accessibili per i docenti e per le famiglie. La mostra sarà visitabile anche oggi dalle 17 alle 20. Ieri pomeriggio la mostra è stata anche teatro per “Coté Carmen: dalla parte di lei”, un Talk con le studentesse del Liceo scientifico Galilei e la professoressa Lucia Tancredi “per liberare Carmen dagli stereotipi e dai luoghi comuni. La serata si è conclusa con una degustazione guidata del vino “Carmen” prodotto dall’IIS Agrario Garibaldi.

Questa sera alle 21 al teatro Lauro Rossi sono in programma invece le performance create e realizzati dagli studenti di IIS “A.D. Bramante – I. Pannaggi” – Macerata, IIS “S. Filelfo” (Coreutico) – Tolentino; Licei “C. Varano” (Scienze Umane) – Camerino, Liceo “G. Leopardi” (Classico e Linguistico) – Macerata.

L’accesso allo spettacolo è riservato agli istituti scolastici partecipanti al progetto Carmen MOF – My Original Feelings.

(Foto Fabio Falcioni)