MACERATA - Cambio nel cda dell'associazione, il direttore dell’allestimento scenico del Teatro alla Scala di Milano lascia «per sopraggiunte difficoltà a svolgere l’incarico con la diligenza richiesta e dovuta». Al suo posto l'avvocato maceratese scelto dal presidente. Come rappresentante della Provincia scambio tra l'ex e l'attuale rettore di Unimc

Cambio nel cda dello Sferisterio, Franco Malgrande si dimette. Lascia anche l’ex rettore Unimc Francesco Adornato. Entrano Guglielmo Borgiani e l’attuale rettore dell’ateneo maceretese John McCourt.

Ieri il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, presidente dell’Associazione Arena Sferisterio, ha nominato Guglielmo Borgiani nuovo componente del cda in seguito alle dimissioni di Franco Malgrande, membro dal febbraio 2021. «Malgrande – maceratese e direttore dell’allestimento scenico del Teatro alla Scala di Milano – fa sapere l’associazione – aveva infatti comunicato al sindaco le sue dimissioni per sopraggiunte difficoltà a svolgere l’incarico con la diligenza richiesta e dovuta confermando il suo impegno a rimanere obbligato per gli impegni assunti fino alla scadenza dell’annata sociale». Il sindaco Parcaroli ha quindi rinnovato a Malgrande i suoi «sentiti ringraziamenti per il prezioso e importante contributo che ha generosamente offerto a beneficio della comunità maceratese». A Guglielmo Borgiani, avvocato cassazionista maceratese, consulente e fiduciario del consiglio di amministrazione di importanti società operanti a livello nazionale e internazionale, sono stati contemporaneamente espressi «i migliori auguri di buon lavoro all’interno del cda per favorire il più proficuo dialogo e dibattito nel bene dell’Associazione che è impegnata nelle fasi organizzative del Macerata Opera Festival 2023».

Contestualmente Parcaroli, in qualità in questo caso di presidente della Provincia (altro Ente fondatore dell’Associazione Arena Sferisterio), ha provveduto alla nomina – quale rappresentante della Provincia nel cdA – del nuovo rettore dell’Università di Macerata John Francis McCourt in sostituzione di Francesco Adornato, anche lui membro dal 2021. Il presidente Parcaroli ha voluto rivolgere all’ex rettore Adornato i «ringraziamenti per l’importante lavoro svolto» e ha voluto dare il benvenuto a McCourt «convinto che potrà dare il suo contributo e la sua visione internazionale per la crescita del Macerata Opera Festival».

Il cda dell’associazione Arena Sferisterio, presieduto dal presidente Parcaroli, è quindi ad oggi composto da Gabriella Almanza, Guglielmo Borgiani, Valfrido Cicconi, John McCourt, Andrea Mozzoni, Filippo Olivelli, Claudio Pettinari, Giuseppe Rivetti e Carla Sagretti.