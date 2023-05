23 Maggio 2023

ore 14:02

Cosa vuol dire essere mecenati oggi? Rosaria Del Balzo Ruiti, presidente di Croce Rossa ed ex presidente di Fondazione Carima, e il commercialista Giorgio Piergiacomi, mecenati della prima ora del Macerata Opera Festival, hanno raccontato la loro esperienza a “Corbezzoli”.

Rosaria Del Balzo ha ricordato quando da bambina andava allo Sferisterio per l’opera e i genitori le facevano notare la dedica in alto ai cento consorti: «Essere mecenati è dare continuità a quel progetto, lasciando da parte se stessi per far parte di qualcosa di più grande».

Ha spiegato l’aspetto tecnico Giorgio Piergiacomi, commercialista oltre che mecenate, il quale racconta: «E’ stato un orgoglio quando questo progetto è stato premiato a livello nazionale».