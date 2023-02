MACERATA - La cantautrice vicentina, reduce dal festival di Sanremo, sarà una delle protagoniste della stagione estiva in arena

«Cuccioli, quest’estate vorrei guardarvi negli occhi e cantare con voi. Ecco le prime date»: il tweet è di Madame che ha anticipato alcune delle principali date della tournée estiva e tra queste il 29 agosto figura lo Sferisterio. Già da una settimana sul sito della cantante era apparsa la data maceratese ma l’ok del Comune è arrivato solo oggi. Si aggiunge dunque un altro tassello a Sferisterio Live dopo i concerti già annunciati dall’assessore agli Eventi Riccardo Sacchi dei Deep Purple, Simply Red, Lumineers e Massimo Ranieri.

Madame, il cui nome vero è Francesca Calearo, è stata tra le protagoniste di Sanremo 2023 con la canzone “Il bene nel male”. Al termine dell’ultima esibizione sul palco dell’Ariston ha voluto spendere alcune parole al miele all’indirizzo di Amadeus “Senza di lui che ha creduto in me, non avrei fatto tutto ciò” e non è riuscita a trattenere le lacrime. La reazione della cantante è arrivata probabilmente alla luce dei turbolenti giorni prima del festival, viste le polemiche per l’indagine sui presunti finti green pass per cui è indagata per falso ideologico al pari della tennista maceratese Camila Giorgi e di altre 23 persone.

Giovanissima, classe 2002, Madame aveva già partecipato al festival di Sanremo nel 2021 con “Voce”, brano da lei scritto con Dario Faini ed Enrico Botta ma già a sedici anni aveva conquistato un disco di platino con “Sciccherie”. La cantautrice vicentina spazia, con eleganza e qualità, tra tantissimi generi al punto tale da aver conquistato diverse fasce di pubblico e non soltanto quella dei giovani. Cantautrice, ha al suo attivo collaborazioni con artisti del calibro di Fabri Fibra e Ghali e scritto testi per diversi artisti e tra questi figura Laura Pausini. Ora l’appuntamento è per il 29 agosto allo Sferisterio.

