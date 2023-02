IL MACERATA OPERA FESTIVAL è corso ai ripari facendo uscire oggi le serate in programma e annunciando una presentazione lunedì a Milano. Il Comune parteciperà alla fiera con uno stand dedicato ai Cammini Lauretani, la soddisfazione espressa dal sindaco Sandro Parcaroli e dall'assessore al turismo Riccardo Sacchi

Allo Sferisterio qualcuno deve aver fatto notare che la Bit di Milano è utile alla promozione del cartellone e così improvvisamente sono uscite fuori le date delle opere in programma per la stagione lirica. Oggi, dopo l’articolo di dieci giorni fa di Cronache Maceratesi che sottolineava l’assurdità di una presentazione della stagione lirica dopo la fiera internazionale del turismo (leggi l’articolo) e dopo la polemica sollevata ieri dal consigliere regionale Democrat Romano Carancini (leggi l’articolo), l’associazione Sferisterio è corsa ai ripari sistemando un po’ la questione con una parziale correzione di rotta. «La presenza alla Bit è stata una delle iniziative di comunicazione e marketing che ho immediatamente confermato al mio arrivo a fine 2022 – sottolinea oggi il sovrintendente dell’associazione Arena Sferisterio Flavio Cavalli – lavorando con il direttore artistico Paolo Pinamonti affinché si potessero dare agli operatori del settore tutte le informazioni necessarie per la promozione del Macerata Opera Festival 2023 e per gettare le migliori basi per il 2024. Dal 21 novembre a oggi, in ottanta giorni, abbiamo affrontato in grande armonia la scadenza inderogabile della domanda al Ministero della Cultura per il finanziamento del Fus e tutte le altre necessità dell’Associazione, dal bilancio alla nuova programmazione, dalla promozione e comunicazione alle sollecitazioni di maestranze e artisti, per essere pronti per le attività estive. In ambito turistico siamo poi molto soddisfatti di poter continuare la pluriennale collaborazione con la Regione Marche e con il Comune di Macerata per la presenza nello stand principale e all’interno di un selezionato evento di promozione fuori fiera, dedicato interamente alla nostra regione».

Va anche detto che lunedì alla presentazione degli eventi della Regione Marche alla Bit, Macerata e lo Sferisterio non sono stati nominati.

Ecco cosa scrive l’associazione Sferisterio: «Il Macerata Opera Festival sarà infatti tra gli appuntamenti che verranno presentati, lunedì 13 febbraio al Circolo Alessandro Volta di Milano, nell’ambito di un incontro molto selezionato e riservato a tour operator italiani e internazionali oltre che a giornalisti di settore, intitolato “Se vieni nelle Marche, si vede”, promosso da Inside Marche Live – l’Associazione dei Tour Operator Incoming Marche – con il patrocinio e il supporto della Regione Marche, della Camera di Commercio e della nuova Agenzia di Turismo e Internazionalizzazione della Regione Marche. Agli operatori di settore della Bit sarà illustrato il programma del Macerata Opera Festival 2023, che si svolgerà allo Sferisterio dal 20 luglio al 19 agosto, portando in scena tre capolavori del repertorio operistico: Carmen di Georges Bizet (20, 23 e 28 luglio, 6 agosto), La traviata di Giuseppe Verdi (22 e 30 luglio, 5 e 13 agosto) e Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti (12, 14, 17 e 19 agosto), insieme ad alcuni appuntamenti sinfonici e di danza. La presenza dello Sferisterio alla Bit – manifestazione alla quale in anni recenti ha sempre partecipato – fa parte di una serie di attività di promozione del Macerata Opera Festival intraprese nei mesi scorsi, tra cui il Tag di Rimini, il Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze di Lugano, il Wtm di Londra e alcuni meeting di Padova, Brescia, Roma e Verona, dove è stato sempre registrato un grande interesse da parte degli agenti di settore. La programmazione dello Sferisterio sarà ancora promossa nei prossimi mesi alla Free di Monaco e all’Itb di Berlino».

Il tema Bit è al centro di un intervento anche del Comune: «Macerata sarà protagonista alla Bit (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano dal 12 al 14 febbraio con uno stand dedicato alla valorizzazione dei Cammini Lauretani nell’area del sisma; è la prima volta che la città ha a disposizione uno stand per promuovere il territorio durante la manifestazione internazionale turistica per eccellenza, che fa incontrare operatori turistici, agenzie di viaggio, istituzioni e viaggiatori. Macerata sarà protagonista con il progetto di “Valorizzazione dei Cammini Lauretani nell’area colpita dal sisma” ideato e messo a punto, in stretta collaborazione, con il “Tavolo di concertazione per il recupero e la valorizzazione della Via Lauretana” e il raggruppamento dei 18 comuni dell’entroterra. Il Comune di Macerata è stato individuato dalla Regione Marche come soggetto attuatore delle azioni di valorizzazione e promozione degli itinerari lauretani nell’area del sisma. Il progetto prevede una serie di iniziative, attività di promozione e di comunicazione social e di partecipazione a eventi e fiere di settore volti alla valorizzazione della via Lauretana come storico cammino di fede nel quadro della promozione del turismo religioso regionale.

«Per Macerata, partecipare alla Bit di Milano, sarà una vetrina di portata mondiale e un’occasione di lustro per mostrare la variegata offerta turistica, culturale e di eventi della città oltre a far conoscere i nostri luoghi simbolo – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli -. La promozione partirà dal progetto di valorizzazione della via Lauretana come storico cammino di fede e nel quadro della valorizzazione del turismo religioso che rappresenta un valore aggiunto ed è frutto di una proficua collaborazione tra i vari attori. Macerata è, inoltre, ente capofila del raggruppamento dei comuni compresi nel percorso e quindi catalizzatore di azioni e sinergie che ci permettono di guardare oltre i confini nazionali e al mondo».

La riflessione dell’assessore Turismo Riccardo Sacchi: «Coordinare un progetto così articolato e di così grande valore promozionale per l’intero territorio consente di porre la città nella più prestigiosa occasione di visibilità turistica nazionale e mondiale. Essere capofila della valorizzazione dei luoghi lauretani, in stretta collaborazione con il Tavolo di concertazione e i Comuni coinvolti, significa prima di tutto saper esprimere ciò che di meglio un territorio ricco come il nostro ha da offrire. Dalla bellezza del paesaggio, alla ricchezza dei beni culturali fino alla varietà dei festival di cui Macerata è espressione emblematica. Una tappa ideale per chi sceglie un turismo lento e spirituale e vuole incontrare nel proprio cammino esperienze da ricordare. La partecipazione alla Bit, fortemente voluta e portata a termine dall’Assessorato al Turismo, è un’occasione unica per dare alla città e al territorio il palcoscenico che tanto meritano».

(L. Pat.)