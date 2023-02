MACERATA - L'ex presidente dell'associazione era imputato in tribunale dove oggi è stato assolto con formula piena. Il suo legale, Bruno Mandrelli: «Sono contento che al termine di un lungo e doloroso percorso di confronto con la giustizia sia stata riconosciuta la sua assoluta innocenza»

Assolto con formula piena l’ex presidente dell’Acsim di Macerata, Daniel Amanze, 63 anni, nigeriano e residente a Macerata. Doveva rispondere, in qualità di presidente dell’Associazione centro servizi immigrati Marche, di aver evaso le imposte sui redditi e l’Iva.

Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Stefano Lanari che oggi ha chiesto l’assoluzione per Amanze, non avrebbe presentato le dichiarazioni per gli anni 2011 e 2012, e in questo modo sarebbe stata determinata una evasione di 59mila euro circa di Ires, e di 189mila euro di Iva. Oggi si è chiuso il processo davanti al giudice Francesca Preziosi che ha assolto il 63enne con formula piena: il fatto non sussiste per il versamento dell’Iva e per non aver commesso il fatto per l’Ires.

«Sono contento per il dottor Amanze che al termine di un lungo e doloroso percorso di confronto con la giustizia italiana vede riconosciuta la sua assoluta innocenza, come sin dall’inizio ho sostenuto – dice l’avvocato Bruno Mandrelli, legale di Amanze -. Sono anche soddisfatto che l’ipotesi assolutoria sia stata condivisa dall’ufficio del pubblico ministero». Il giudice si è preso 90 giorni per le motivazioni della sentenza.

(Gian. Gin.)