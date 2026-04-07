Controlli durante le feste di Pasqua, i carabinieri hanno messo in campo dieci pattuglie in particolare nei territori delle Compagnie di Civitanova e Tolentino, sono stati eseguiti due arresti – un ordine di applicazione di detenzione domiciliare e un aggravamento di una misura cautelare già in atto – e una denuncia per guida in stato di ebbrezza con ritiro di una patente di guida. Controlli in diversi esercizi pubblici, su 75 persone e 20 veicoli.

A Tolentino, i militari del Nucleo Radiomobile, hanno denunciato un 25enne che era alla guida della sua auto. Il giovane aveva bevuto troppo: tasso alcolemico di 0,98 grammi per litro. Per il giovane è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente più il sequestro dell’auto.

Sempre a Tolentino carabinieri della stazione hanno rintracciato e arrestato una 60enne, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della detenzione domiciliare, emessa dal Tribunale di sorveglianza di Ancona. Il provvedimento scaturisce da una condanna per spaccio (fatti che risalgono al 2024). La donna è stata messa ai domiciliari. A Porto Potenza i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 35enne marocchino in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Bergamo che ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari, alla quale era già sottoposto per atti persecutori, con quella della custodia cautelare in carcere. Ora il 35enne si trova nel carcere di Fermo.