Allerta arancione della Protezione civile nella zona settentrionale e centrale delle Marche, specie quella che va verso la costa. L’allerta è valida dalla mezzanotte fino alle 14 di domani, gialla in tutto il resto della regione. Un’allerta che segue quelle degli ultimi giorni e che si è dunque aggravata per quelle specifiche zone. La Protezione civile nel bollettino segnala condizioni meteo avverse – e cioè pioggia, vento, neve e mare mosso – e l’avviso di criticità idraulica e idrogeologica. Inoltre c’è una allerta gialla anche per il rischio valanghe per i monti Sibillini ovest, est e Laga Marchigiana e sull’appennino marchigiano settentrionale.