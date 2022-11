TOLENTINO - Il Comune ha deciso di mettere a disposizione un'area. Sarà data in concessione per 12 anni

Crisi energetica, a Tolentino arriva un distributore di pellet. Per potersi scaldare durante l’inverno, scegliendo magari la stufa per risparmiare sulle bollette, il Comune ha deciso di mettere a disposizione un’area per l’installazione di un distributore di pellet. L’area scelta è di proprietà comunale e si trova in largo Trapassi e Bartolotta, in prossimità dell’Oasi e dello Spazio ‘815. Lì sarà installato un distributore automatico per la vendita diretta al pubblico di pellet o simili combustibili ad uso domestico. Il Comune darà in concessione l’area per 12 anni.