CARO ENERGIA - A richiederlo al presidente della Provincia Parcaroli è Maurizio Tritarelli, numero uno di Cna: «È inutile perder tempo nella ricerca di presunti colpevoli, a noi interessa solamente capire cosa sta accadendo nella nostra provincia e trovare le soluzioni più efficaci»

Dopo la pubblicazione dei dati della Camera di Commercio delle Marche sulle cessazioni delle imprese nella provincia di Macerata, ben 3.671 nei primi 8 mesi del 2022 (leggi l’articolo), il presidente della Cna Macerata Maurizio Tritarelli ha inviato una lettera al presidente della Provincia Sandro Parcaroli chiedendo l’attivazione con la massima urgenza di un tavolo di confronto istituzionale con le parti sociali.

«Nella nostra provincia non possiamo assistere passivamente alla scomparsa di più di 15 imprese al giorno – ribadisce Tritarelli – è ora che, al di là dei proclami e delle buone intenzioni, chi può faccia qualcosa». Nella graduatoria marchigiana dei saldi tra imprese nate e imprese cessate, infatti, Macerata è ampiamente fanalino di coda con un -5,9% (dal 31/12/21 al 31/8/22). Meglio tra tutte le province fa Ascoli con un saldo addirittura positivo di un +0,3%, a seguire tutte le altre: Ancona -0,5%, Pesaro – 0,7%, Fermo -4,4%. «Perché – si chiede il vertice Cna – nella nostra provincia la crisi è molto più marcata rispetto alle altre? Se fosse solo per i ritardi della ricostruzione post-sisma, anche Ascoli avrebbe il saldo negativo; se fosse dovuto alla crisi del manifatturiero, le altre province, con numeri maggiori di rappresentatività del settore, starebbero assai peggio rispetto a noi. Allora quali sono le cause concomitanti di questa nostra non invidiabile specificità?».

Sempre stando ai dati della Camera di Commercio, l’andamento negativo del numero delle imprese per Macerata parte da lontano: «Ricordiamo che nel 2021, anno della ripresa per tutta l’economia italiana con 17.317 partite iva in più sul territorio nazionale, qui ne abbiamo invece perse 394 rispetto all’anno precedente (-1,16%) che già ne contava 413 in meno. Anche Ascoli l’anno scorso aveva un bilancio annuale negativo ma con sole 57 imprese in meno – precisa Tritarelli – . La nostra provincia nel 2021 ha tirato in basso tutta la regione che, nonostante l’incremento registrato a Pesaro (+146) ed Ancona (+135), ha pagato un saldo negativo complessivo di 126 imprese (-0,1%)».

Da qui la richiesta urgente di un tavolo di confronto finalizzato ad una analisi approfondita dei dati, alla ricerca delle cause principali e per una condivisione delle soluzioni: «La situazione è estremamente complessa e non esiste una ricetta salvifica – puntualizza il presidente Cna -. È inutile perder tempo nella ricerca di presunti colpevoli, a noi interessa solamente capire cosa sta accadendo nella nostra provincia e trovare le soluzioni più efficaci. Appena letti i dati, abbiamo scritto immediatamente al presidente Parcaroli – aggiunge Tritarelli – mettendo per conoscenza il Prefetto, i consiglieri regionali e gli onorevoli eletti nella nostra provincia. Chiediamo l’apertura con la massima urgenza di un tavolo di confronto per capire e per intervenire. Ci siamo messi a disposizione con tutta la nostra struttura e con il Centro Studi Cna per dare il nostro apporto e contribuire ad invertire questa rotta che ci sta portando dritti in una crisi sociale senza precedenti».

