Caro carburante, blitz della Finanza:

undici distributori sanzionati

CONTROLLI - A Macerata, Civitanova, Muccia e Corridonia le Fiamme gialle hanno riscontrato alcune violazioni come l'omessa comunicazione al ministero dei prezzi praticati o l'irregolare pubblicazione dei prezzi

7 Settembre 2022 - Ore 15:52 - caricamento letture

Caro carburante, controlli della Finanza: scoperti 11 distributori irregolari a Macerata, Corridonia, Civitanova e Muccia. Gli accertamenti dei finanziari del Gruppo di Macerata, della Compagnia di Civitanova delle tenenze di Camerino e Porto Recanati avevano l’obiettivo di contrastare i traffici illeciti in materia di accise sui prodotti energetici, di pratiche commerciali scorrette e di manovre speculative sul “caro carburanti”. E così le Fiamme Gialle hanno dato il via ad una serie di controlli in diversi distributori della provincia. Sedici in tutto, che si sono svolti anche a Morrovalle, Tolentino, Potenza Picena, Mogliano oltre ai 4 comuni dove sono poi state riscontrate le irregolarità. Nello specifico ai titolari di undici distributori sono state contestate violazioni di vario tipo: come l’omessa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico dei prezzi praticati dal distributore attraverso il portale “Osservaprezzi carburanti”, la comunicazione di un prezzo inferiore a quello effettivamente praticato al pubblico o l’irregolare pubblicizzazione dei prezzi dei carburanti commercializzati e anche una disparità tra il prezzo indicato e quello applicato (le differenze sarebbero state minime). I finanzieri, per queste violazioni, hanno interessato i Comuni dei territori dove sono state riscontare le irregolarità perché competenti per le sanzioni amministrative: le multe vanno da un minimo di 516 euro ad un massimo di 3.098 euro.

