Risparmio energetico,

relamping in alcuni rioni

SAN SEVERINO - La sostituzione delle lampade tradizionali con quelle a led avverrà a Uvaiolo, Settempeda e San Michele

12 Settembre 2022 - Ore 13:16 - caricamento letture

«Il Comune di San Severino, nell’ambito di una serie di interventi volti all’efficientamento energetico della pubblica illuminazione, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, procederà al relamping dei lampioni dei rioni Uvaiolo, Settempeda e San Michele». A comunicare la sostituzione delle lampade tradizionali con quelle a led l’ente in una nota. «I lavori saranno finanziati dal ministero dell’Interno con risorse confluite nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinate alla cosiddetta rivoluzione verde e alla transizione ecologica in base a quanto previsto dalla componente destinata alla tutela del territorio e della risorsa idrica. La Giunta comunale ha dato il via libera agli interventi che saranno realizzati nei prossimi mesi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA