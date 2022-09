Un nuovo medico per Fiuminata:

incarico a Daniela Re

SANITA' - L'Area Vasta 3 corre ai ripari per sostituire Luigi Puglia (in foto) che va in pensione. La dottoressa resterà sino al 31 dicembre

26 Settembre 2022 - Ore 16:38 - caricamento letture

Un nuovo medico di base a Fiuminata, incarico temporaneo per sostituire Luigi Puglia che a fine mese andrà in pensione. Al suo posto, fino al 31 dicembre, ci sarà Daniela Re. L’incarico le è stato attribuito dall’Area Vasta 3. Si tratta di sei ore divise in due giornate settimanali.

«E’ importante che i cittadini delle zone interne abbiano i servizi a disposizione – ha detto l’assessore alla sanità Filippo Saltamartini – ci siamo assunti l’impegno di tutelare le aree più disagiate e soprattutto gli anziani che hanno difficoltà a spostarsi, anche se il problema della mancanza di medici costituisce ancora un’emergenza nazionale. Si tratta di un conferimento di incarico a tempo determinato in attesa di trovare una soluzione definitiva per questo importante comune. All’Asur avevo chiesto di organizzare servizi aggiuntivi ma questa, per ora, è l’unica formula disponibile in campo: due giorni di ambulatorio per 6 ore complessive». Luigi Puglia, 68 anni, ha comunicato solo qualche giorno fa che avrebbe lasciato il suo incarico e i suoi circa 500 assistiti: «L’Area Vasta 3 nel frattempo ha ricevuto la disponibilità del Comune di Fiuminata, che ringrazio – ha detto l’Assessore – a concedere i locali per l’ambulatorio. I cittadini verranno in ogni caso informati anche per lettera».

© RIPRODUZIONE RISERVATA