Fiuminata senza medico,

Saltamartini: «Ci stiamo muovendo»

SANITA' - L'assessore regionale: «Chiesto all'Asur di organizzare dei servizi aggiuntivi per i residenti che erano seguiti dal dottor Puglia»

19 Settembre 2022 - Ore 17:19 - caricamento letture

«La Regione sta seguendo con attenzione la questione del Medico di Medicina Generale a Fiuminata» a dirlo l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini. «Il problema – spiega – sono state le dimissioni improvvise del dottor Luigi Puglia, che abbandonerà il suo incarico a fine mese» (leggi l’articolo).

Scrive la Regione: ” La questione è quella relativa al medio di base, in servizio a Fiuminata dal 1997, che ha comunicato che abbandonerà l’incarico lasciando circa 500 assistiti. L’Area Vasta 3 ha già ricevuto la disponibilità del Comune di Fiuminata a concedere i locali nei quali il suo sostituto potrà operare. Intanto dal 1 ottobre l’assessore Saltamartini ha chiesto ad Asur di organizzare dei servizi aggiuntivi per i residenti che erano seguiti dal dotor Puglia, in modo da garantire continuità al servizio. L’Area Vasta invierà una lettera ai cittadini per informarli puntualmente della situazione”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA