Vaccini aggiornati contro Omicron,

oggi 298 somministrazioni

COVID - Lo rende noto l'assessore regionale alal sanità Filippo Saltamartini che sottolinea: «Da lunedì 700 prenotazioni, se serve potenzieremo i punti vaccinali»

15 Settembre 2022 - Ore 19:53

In 298 hanno ricevuto oggi il nuovo vaccino aggiornato alla variante Omicron 1 nel primo giorno di somministrazione. Lo rende noto l’assessore regionale alla SanitàFilippo Saltamartini che comunica che tra questi ci sono 248 quarte dosi e 34 terze dosi. «Da lunedì ad oggi – fa sapere inoltre l’assessore – sono state quasi 700 le prenotazioni, nello specifico per i nuovi vaccini in 537 hanno prenotato la quarta dose e 126 la terza».

Il vaccino bivalente aggiornato ad Omicron 1 è destinato a:

– over 60 e fragili, operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza che devono ancora rivecere la quarta dose

– a tutti i soggetti di età uguale o superiore a 12 anni ancora in attesa di ricevere la terza dose, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario

La somministrazione può essere effettuata ad almeno quattro mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo primario stesso o dall’infezione in caso di soggetti vaccinati.

«Se le richieste aumenteranno potenzieremo il servizio dei Punti vaccinali di popolazione – precisa Saltamartini – comunque resta la possibilità di vaccinarsi nelle farmacie e dal proprio medico di medicina generale. E’ importante che sia la fascia di popolazione più fragile a mettersi in sicurezza in vista dell’arrivo della stagione autunnale». Sono 431.615 i marchigiani che devono ancora ricevere la quarta dose avendone diritto.

