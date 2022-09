Ospedale di Camerino a corto di medici,

si cerca il primario di Cardiologia

SANITA' - Umberto Berrettini ha lasciato per andare a dirigere il reparto di Civitanova. Partita la selezione pubblica

di Monia Orazi

Sono preoccupati alcuni pazienti del reparto di cardiologia dell’ospedale di Camerino, uno dei due medici rimasti ha lasciato il reparto. Una decisione che fa seguito alla nomina, avvenuta lo scorso giugno, del dottor Umberto Berrettini ex primario di cardiologia a Camerino, alla guida di cardiologia a Civitanova, a sua volta lasciata da Luigi Aquilanti. Berrettini aveva preso parte alla selezione per il dirigente medico di unità operativa complessa di Civitanova ed era il secondo in graduatoria, quando Aquilanti ha presentato le dimissioni, la direzione di Area vasta 3 ha scelto lui.

Sembra di ripercorrere la stessa situazione del reparto di ortopedia di Camerino, rimasto con poco personale e senza primario, sino a quando dopo una selezione pubblica nell’ottobre 2021 è stato scelto come nuovo primario il dottor Leonardo Pasotti. Il timore è quello di una possibile riduzione dei servizi erogati, con tanti anziani della zona montana che per le loro necessità si rivolgono all’ospedale di Camerino, che fa da punto di riferimento.

Riguardo alla scelta del sostituto di Berrettini, l’Area vasta 3 ha pubblicato l’avviso per cercare il sostituto, che dovrebbe essere chiamato a dirigere cardiologia a Camerino per i prossimi cinque anni. La determina del direttore di Area vasta 3 Daniela Corsi risale allo scorso 13 giugno, la scadenza per la presentazione delle domande, è stata lo scorso primo settembre. La speranza è che vi siano stati medici che hanno presentato domanda, in modo da trovare il direttore dell’Unità operativa di cardiologia ad indirizzo riabilitativo, rilanciando così l’attività del reparto.

