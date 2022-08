Hub vaccinale, proroga fino al 31 ottobre:

il Comune mette sul piatto 19mila euro

CIVITANOVA - Ok della giunta, il centro di via Gobetti resterà in comodato d'uso gratuito all'Area vasta 3. Il contratto era scaduto il 30 giugno. Era stata chiesta la possibilità di arrivare fino a fine anno. Ma sono state trovate le risorse solo per altri quattro mesi

20 Agosto 2022

Centro vaccinale di via Gobetti, via libera alla proroga del contratto con l’Asur fino al 31 ottobre. Il Comune mette sul piatto 19mila euro. E’ quanto ha approvato la giunta di Civitanova con delibera del 12 agosto. L’edificio che attualmente ospita l’hub vaccinale anti Covid è di proprietà dell’Atac. Il Comune lo ha affittato dalla municipalizzata e girato in comodato d’uso gratuito all’Area Vasta 3. I relativi contratti sono scaduti il 30 giugno scorso. A fine giugno l’Asur ha così chiesto una proroga fino al 31 dicembre, rendendosi disponibile a rimborsare le spese per le utenze. Il Comune ha risposto chiedendo all’azienda di sanitaria di partecipare anche alle spese di affitto, ma l’Asur si è detta impossibilitata a partecipare alla spesa. «Riscontrata tuttavia la necessità di garantire il funzionamento del Centro vaccinazioni – si legge nella delibera di giunta – seppur in considerazione delle oggettive difficoltà del Comune nel sostenere l’intero onere finanziario da ciò derivante; visto che sono state individuate risorse finanziarie per poter prorogare il comodato gratuito per ulteriori 4mesi», l’amministrazione ha deciso di prorogare il comodato d’uso gratuito fino al 31 ottobre. Per una spesa totale di 19.104 euro.

