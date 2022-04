Caro energia, la Cna:

«Stop alle speculazioni

Il governo fissi un tetto al prezzo»

MACERATA - L'associazione: «Se condanniamo l’aggressione di Putin al popolo ucraino e vogliamo fermare la guerra le parole, come abbiamo visto, non bastano. Tuttavia le sanzioni crescenti poste in essere non debbono mettere a repentaglio le nostre imprese»

«La salute dell’economia sta peggiorando su tutto il territorio nazionale e in modo particolare nella nostra provincia». Il presidente Cna Macerata Maurizio Tritarelli fa sentire la voce delle piccole imprese: «Come Confederazione degli artigiani e dei piccoli imprenditori, sia al livello nazionale e tantomeno locale, non abbiamo mai espresso giudizi o dubbi su quanto stanno decidendo i leader occidentali nei confronti della Russia. Con la miriade di notizie a disposizione ognuno di noi può costruirsi una propria opinione personale, siamo certi però che i capi di Stato di tutte le democrazie dell’Occidente stiano lavorando per trovare soluzioni a questa pesante crisi, come non abbiamo dubbi che il nostro Governo tenga in debito conto le sorti e le difficoltà del tessuto produttivo italiano. Se condanniamo l’aggressione di Putin al popolo ucraino e vogliamo fermare la guerra – prosegue Tritarelli – le parole, come abbiamo visto, non bastano. Tuttavia le sanzioni crescenti poste in essere non debbono mettere a repentaglio le nostre imprese già provate da un lungo periodo di crisi».

La Cna sottolinea quindi le enormi difficoltà degli imprenditori in questo periodo: «I costi energetici, la scarsità e l’aumento del prezzo delle materie prime, la chiusura dei mercati dell’est europeo, l’inflazione e il crollo dei consumi, hanno smorzato la ripresa post-pandemia. E questo sta avvenendo nella nostra provincia più che altrove. Già a gennaio di quest’anno come Cna Macerata abbiamo lanciato l’allarme sul calo di imprese e occupazione registrato nel 2021 solo nel maceratese».

Alcuni degli interventi che l’Associazione ritiene utili per alleviare le difficoltà del tessuto produttivo locale sono già sul tavolo: «Più che avventuraci in strategie internazionali ed improvvisarci esperti di geopolitica, chiediamo innanzitutto che il Governo intervenga immediatamente per bloccare le speculazioni sulla vendita dell’energia e che faccia il primo passo per fissare un tetto al suo costo. Poi occorrono aiuti mirati per aiutare gli imprenditori a trovare mercati alternativi a quelli da sempre traballanti dell’est europeo; e su questo versante siamo stati rassicurati su un pronto intervento da parte della Regione Marche che a breve emanerà appositi bandi». La Cna esprime, inoltre, forte apprezzamento per l’approvazione della proposta in favore degli autotrasportatori, suggerita dalla stessa Confederazione e presentata in identico testo da Pd, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, che estende la platea dei beneficiari del credito d’imposta per il costo dell’additivo al carburante AdBlue: «Le nostre proposte sono concrete e sostenibili – sottolinea Tritarelli – mirate ad aiutare i settori più in difficoltà. La nostra principale battaglia ora è dare impulso all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili di artigiani e piccole imprese. Chiediamo al Governo di semplificare ulteriormente le procedure e introdurre un sistema di incentivi come per le famiglie. In poco tempo si possono realizzare 400mila impianti con conseguente risparmio di alcuni miliardi di metri cubi di gas e senza consumare territorio. Sfruttando il potenziale delle piccole imprese si può realizzare un parco fotovoltaico da 60mila megawatt, che è tre volte l’attuale la capacità installata in Italia».

