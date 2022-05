La corsa a sei per Palazzo Sforza:

lievitano i candidati consiglieri,

sono 100 in più del 2017

CIVITANOVA AL VOTO - Ventiquattro liste e ben 514 papabili per un posto in assise. Tutti i nomi, le curiosità, le alleanze e le differenze con la tornata elettorale di cinque anni fa

I candidati sindaco sono sempre sei, ma rispetto a cinque anni fa è rimasto solo Fabrizio Ciarapica. Per il resto si tratta di new entry, alcune vere e proprie novità nel panorama politico locale, altre un po’ meno. Alessandra Contigiani, Vinicio Morgoni, Mirella Paglialunga, Paolo Squadroni e Silvia Squadroni completano la pattuglia degli sfidanti per la poltrona più ambita di palazzo Sforza. Con loro un totale di 24 liste e 514 candidati consiglieri. Un numero maggiore del 2017 quando le liste erano 19 e i papabili per un posto in assise 414.

E’ questo in breve sintesi il quadro che emerge in vista della tornata elettorale del 12 giugno, con il termine per la presentazione delle liste scaduto alle 12 di oggi. Un quadro, a ben vedere, molto frammentato e con diverse sorprese. Non solo per il maggior numero di candidati e liste. Innanzitutto va detto che dal quadro originario sono usciti come candidati sindaco sia Livio De Vivo (che alla fine non si è proprio candidato) e Maika Gabellieri, che ha scelto di aggregarsi alla lista Insieme per Civitanova a sostegno di Ciarapica. Sicuramente poi va segnalata una frammentazione sia del centrodestra che del centrosinistra. Nel primo caso con la candidatura a sindaca di Silvia Squadroni che si è portata dietro alcuni esponenti dell’attuale maggioranza, due su tutti: Monia Rossi (consigliere uscente ed ex Vince Civitanova che però non è candidata) e Andrea Doria (Forza Italia, candidato in lista). I partiti del centrodestra sono saliti da tre a quattro (a Lega, FdI e Forza Italia si è aggiunta l’Udc che nel 2017 era con il centrosinistra) e oltre alle storiche civiche Vince Civitanova e Insieme per Civitanova, si è aggiunta Civitanova Unica, che vede tra le sue fila tra gli altri l’ex candidata sindaca Giovanna Capodarca Agostinelli.

Stessa sorte è toccata al centrosinistra, che pur presentandosi in una veste del tutto nuova con la new entry Mirella Paglialunga, non è riuscita a trovare un accordo con Italia Viva, con i riformisti di Stefano Massimiliano Ghio (a dire il vero anche 5 anni fa era candidato sindaco, ora guida dall’esterno la civica RiformiAmo Civitanova) e con i 5Stelle, tutti nella coalizione di Silvia Squadroni. Anche il centrosinistra comunque conserva lo zoccolo duro che va dal Pd all’ex sindaco Corvatta, passando per Piero Gismondi, ritrova Pier Paolo Rossi, a aggiunge alla sua faretra il movimento Dipende da noi e la civica “Ascoltiamo la città”. Quella di Silvia Squadroni, già presidente dei TdC con l’amministrazione Ciarapica poi uscita in aperta polemica, a conti fatti può essere quindi definita una coalizione trasversale, che ha infiammato la campagna elettorale con la pubblicazione dell’ormai noto video fuori onda del post Consiglio comunale del 20 ottobre 2020. Mentre in quella di Paolo Squadroni sono approdati l’ex consigliera dem Mirella Franco e Dimitri Papiri, candidato sindaco cinque anni fa. Novità assolute le squadre di Alessandra Contigiani (originaria di Urbisaglia e residente a Roma) che comunque si era già candidata alle Regionali con lo stesso movimento e quella civica di Vinicio Morgoni.

Tornando ai numeri, la coalizione che ha più candidati è quella di Fabrizio Ciarapica (162), seguono Mirella Paglialunga (129), Silvia Squadroni (85), Paolo Squadroni e Vinicio Morgoni (59), Alessandra Contigiani (20).

Ecco tutti i nomi delle liste con i candidati sindaci in ordine alfabetico.

Candidato sindaco Fabrizio Ciarapica (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Udc, Vince Civitanova, Insieme per Civitanova, Civitanova Unica).



Forza Italia: Riccardo Achilli, Simona Daniela Arcieri, Giuseppe Baioni, Roberto Bella, Danilo Bizzarri, Manuela Bonifazi, Maria Grazia Campugiani, Barbara Cesaretti, Dario Di Mario, Vanessa Fontana, Provvidenza Gattini, Roberto Giannoni, Hui Lv, Claudia Iesari, Catia Magnaguadagno, Claudio Morresi, Maria Teresa Natali, Clara Ines Niampira Bermudez, Antonio Petillo, Monica Rendina, Nicolò Renzi, Daniele Rossi e Barbara Rossi (23).

Lega Nord: Giuseppe Beruschi, Erika Catinari, Giuseppe Cognigni, Mariannina Corradini, Antonio Faccioni, Francesca Falchi, Elsa Gaetani, Leonardo Gaetani, Nicolas Gattafoni, Armando Lazzarini, Mirella Monaldi, Pietro Morra, Patrizia Iginia Palazzini, Daniela Pasquali, Chiara Pennacchioni, Pietro Pinesi, Vincenzo Pizzicarra, Giorgio Pollastrelli Junior, Fabiola Polverini, Mattias Gabriel Profili, Rita Taboni, Veronica Valeri, Adelina Velia e Andrea Venanzoni (24).

Fratelli d’Italia: Francesco Caldaroni (detto Calderoni), Barbara Capponi, Roberto Pantella, Paolo Nori, Eleonora Anastasia, Simone Baldassarri, Barbara Bastianelli, Lorenzo Biagiola (detto Biagio), Ilaria Bompadre, Siria Carella, Maria Luce Centioni, Laura Ciucci, Giovanni Corallini, Piero Frattari, David Lazzarini, Raffaele Maiello, Massimiliano Marinelli, Mariano Mosconi, Igor Pettinelli, Cristiana Pietracci, Sebastiano Romagnoli, Andrea Ruffini, Rosita Strappa e Roberto Tiberi (24).

Udc: Luciano Brunetti, Roberto William Ripari, Marco Caserta, Davide Andreucci, Mirella Bindelli, Ariel Alejardo Bonino, Tania Brizi, Simona Cherubini, Paolo Cotognini, Anna Gabriella Di Patrizio, Paola Gaetani, Alessia Marconi, Fabio Marsili, Angelo Masullo, Domenico Micucci, Alessandra Mosconi, Alan Peci, Chiara Romagnoli, Chiara Rosati, Anna Maria Scuppa ed Eleonora Zoppo (21).

Vince Civitanova: Paola Aggarbati, Matteo Annessi, Roberta Belletti, Agnese Biritognolo, Pierluigi Capozucca, Daniel Catucci, Petru Conduraru, Raffaele Delle Fave, Alessandro Natale D’Urso, Simone Garbuglia, Massimo Giampaoli, Marino Mercuri, Nicola Paci, Luca Paolucci, Paolo Piccinelli, Roberta Pizzarulli, Luciana Alessandra Porcelli, Silvio Rinaldelli, Laura Sanginesi, Angelica Santolini, Esmeralda Sopi, Emanuele Trementozzi, Fausto Troiani e Paola Verolini (24).

Insieme per Civitanova: Ferdinando Nicoletti, Alfio Marinsaldi, Maika Gabellieri, Antonio Di Martino, Silvestro Martiradonna, Francesco Angeletti, Gianfranco Garbuglia, Augusto Alessandrini, Ornella Genovese, Lorena Di Giacomi, Roberta Polimante, Nicola Ciufalo, Stefano Pizzichini, Romina Illuminati, Arianna Foresi, Nicoletta Governatori, Ketty Miandro, Lucio Pescini, Roberto Cottone, Sergio Mandorlini, Cinzia Censi e Debora Rossi (22).

Civitanova Unica: Sara Iris Agatiello, Elisa Andreani, Federica Bianchini, Paola Campetelli, Anna Campos, Giovanna Capodarda, Ermanno Carassai, Primo Ciccarelli, Andrea Civita, Luca Cognigni, Gianluca Crocetti, Oberdan Dolci, Paolo Eleuteri, Paola Fontana, Ada Gattafoni, Manola Gironacci, Gianmario Guizzi, Antonio Nortesani, Olga Sinenko, Gessica Stizza, Elisa Tidei, Eleonora Torresi, Pierpaolo Turchi ed Eugenio Vita (24).

***

Candidata sindaca Alessandra Contigiani (Movimento 3V Verità e Libertà).



Movimento 3V Verità e Libertà: Giuliana Venturini, Andrea Amaolo, Stefania D’Ettore, Eric Baldassarri, Mady Romiti, Elia Girotti, Beatrice Cucchi, Maria Teresa Taroni, Daniele Tarquini, Antonio De Nardis, Alessandro Tulli, Orietta Santarelli, Alessandro De Nardis, Raniera Sagripanti, Maurizio Carradori, Cristina Perini, Fabio Morresi, Stefania Spurio, Carlo Perini e Alessandra Cervellini (20).

***

Candidato sindaco Vinicio Morgoni (La nostra città, Incroci-Futuro Giovani e Piú Eco- Ecologisti Confederati-Partito Valore Umano).



La nostra città: Pierluigi Cipolla, Luigi De Santis, Gianfranco Di Nardo, Francesco Pio Frattaruolo, Carlotta Lolli, Vania Magnatti, Oscar Monina, Claudia Pettinari, Angelo Quintabà, Valentina Stronati, Roberto Vezzoso, Ida Profanter, Michela Corona, Lorenzo Natali, Federica Cucco, Gaia Mazzone, Claudio Cicarilli e Fabio Traini (18).

Incroci-Futuro Giovani: Natalia Conestà, Michele Angeletti, Valentina Di Feo, Helen Ife Alade, Tarun Kimar, Meryiem Sajib, Djily Gueye, Noris Poletti, Adriana Bracalente, Luigino Bucosse, Marco Zamponi, Lorenzo Boduri, Severina Salvatori, Matteo Portelli, Anwar Bouaitah, Daniel Hoxha, Petita Elvira Calvache, El Hadj Ibrahima Ndiaye, Renata Lanchini, Silvia Squadroni, Claudio Gaspari, Vjollca Markja, Cristina Romiti e Souad Abid (24).

Piú Eco- Ecologisti Confederati-Partito Valore Umano: Federico Marinelli, Evelin Di Lupidio, Simone Carlo Campetelli, Luca Torre, Mario Canino, Pasquale Malaccari, Manuela Rauso, Gabriella Guerra Addolorata, Barbara Menghini, Fabrizio Gentili, Ilaria Gugliotta, Maria Teresa Marignani, Lisa Antonini, Luana Antonini, Nazzareno Romitelli, Laura Malaccari e Daniele Quattrini (17).

***

Candidata sindaca Mirella Paglialunga (Partito Democratico, Dipende da noi, Ascoltiamo la città, Civitanova Cambia, La nuova città, Futuro in Comune).



Partito Democratico: Francesco Micucci, Lidia Iezzi, Yuri Rosati, Marsilio Marsili, Daniele Maria Angelini, Benedetta Bambozzi, Bruno Benigni, Leonardo Borraccetti, Cesare Censi, Marinella Corallini, Giuseppa Eleonori, Daniel Giretti, Alessandro Lattanzi, Giovanni Mangani, Gianni Mercuri, Mattia Montaldi, Michele Nuccelli, Francesco Peroni, Caterina Pucci, Cristina Recchioni, Angelo Riccione, Desara Semaj Veroushka (detta Vera Spanò) e Vittorio Trovellesi (23).

Dipende da noi: Roberto Mancini, Elisabetta Giorgini, Micol Alibrandi, Rita Bellomarì, Marco Burini, Liliana Carletta, Marusia Ciavattini, Belinda Emili, Roberto Foschi, Mauro Fuschi, Maurizio Gennari, Giulia Maria Gianfelici, Federico Gironacci, David Mariani, Cristina Marinelli, Giorgio Mattiuzzo, Stefania Minciullo, Flavio Pepi, Vincenzo Pierluca, Monica Quintabà, Corrado Raineri, Roberta Ruggeri, Paola Torresi e Michelle Vallesi (24).

Ascoltiamo la città: Letizia Murri, Laura Bazzoli, Maria Gloria Belvederesi, Giovanni Bettini, Jula Carinelli, Anna Cerolini, Marco Cervellini, Paolo Cocchiara, Walter Cognigni, Andrea Del Medico, Luca Ferrari, Maria Cristina Gala, Anastasia Gobbi, Paolo Lanciotti, Moreno Monti, Emilio Perini, Pia Perugini, Marco Romagnoli, Luciana Teti, Elio Tosoni, Vincenzo Treccioni e Barbara Vendola (22).

Civitanova Cambia: Pier Paolo Rossi, Marina Bartolini, Federica Zuczkowski Bellandi, Roberto Bompadre, Giorgia Cappella, Francesca Cerolini, Fabio Doria, Paola Formica, Oscar Genovese, Moira Giusepponi, Silvia Luciani, Alessia Marzoli, Andrea Matteucci, Alessandro Mazzaferro, Nicola Monteverde, Andrea Morresi, Antonio Rignanese e Andrea Scocco (18).

La nuova città: Piero Gismondi, Raffaella Angeloro, Stefano Burini, Eleonora Curzi, Nicola Forconi, Greta Frontini, Massimo Lambiase, Simona Melonari, Alessio Micucci, Marco Minoliti, Pepaj Ganush, Giorgia Perozzi, Paola Petrelli, Marco Poeta, Sonia Quercetti, Paolo Rachiglia, Alessandra Virgulti e Riccardo Zallocco (18).

Futuro in Comune: Tommaso Claudio Corvatta, Barbara Carano, Michele Castignani, Francesco Cicchitelli, Nazzareno Cifani, Federica Cipolloni, Romina Ciribeni, Michele Dentamaro, Cinzia Faletra, Francesco Filomeni, Maurizio Giorgini, Giuseppe Martellini, Ernesto Muzi, Liubov Nikolaeva, Gianfranco Pagliaricci, Giuseppe Paolini, Andrea Perini, Mauro Panunzio Proietti, Ivano Quintavalle, Alajde Spernanzoni, Paola Stortini, Stefano Valenti, Vittorio Verdini e Silvia Zaccari (24).

***

Candidato sindaco Paolo Maria Squadroni (Civiltà Nuova, Nova Urbs e Lavoro e Libertà).



Civiltà Nuova: Andrea Grosso, Manuela Micucci, Giorgia Montanari, Paolo Montecchiari, Marco Torresi Lelli, Helena Mercuri, Giuseppe Bahati Borgiani, Simone Sincini, Federica Cutrini, Eleonora Sbrascini, Beatrice Sarachini, Marco Ruffini, Laura Gabrieli, Luca Giustozzi, Mariangela Mecozzi, Silvia Di Luca e Totò Scheila (17).

Nova Urbs: Mirella Franco, Dimitri Papiri, Simona Burini, Maurizio Mariotti, Laura Leva, Andrea Mandozzi, Donya Kousksi, Mario Lippolis, Romina Muzi, Roberto Farroni, Linda Ribichini, Leonardo Zazzetti, Licia Valeriani, Francesco Carciofi, Novella Bozzacco, Luca Beleggia, Roberta Stampatori e Bruno Francinella (18).

Lavoro e Libertà: Alfredo Croceri, Lara Paci, Jeremie Bettei, Silvia Travaini, Giampaolo Boschi, Claudia Mercuri, Pier Paolo Ferrucci, Viviana Trasatti, Massimiliano Tonelli, Simonetta Salvucci, Simone Rapaccini, Tamara Fermani, Cinzia Travaini, Eleonora Melfi, Chiara Linardelli, Laura Stacchietti, Laura Sylwia Verdenelli, Mauro Montecchiani, Tiziana Frapiccini, Micaela Ombrosi, Marco Belladama, Danila Cimini, Ruggero Romaldi e Eugenia Ferri (24).

***

Candidata sindaca Silvia Squadroni (SiAmo Civitanova, RiformiAmo Civitanova, Fare Civitanova e Movimento 5 Stelle).



SiAmo Civitanova: Emanuela Orlandi, Federico Baioni, Lavinia Bianchi, Ivan Capone, David Cento, Danilo Donati, Andrea Doria, Daniel Gattafoni, Giuseppe Lepretti, Rita Offidani, Alice Pennesi, Stefania Perotti, Agostino Poletti, Riccardo Preterossi, Nicola Ranieri, Rosita Riccobello, Luciano Ripani, Roberto Ripari, Antonella Rossini, Claudio Schiavoni, Alfio Spina, Alessandra Surano, Vittorio Taffoni ed Elisa Diomira Todaro (24).

RiformiAmo Civitanova: Maria Luisa Alimento, Raffaele Antonetti, Fabrizio Carusi, Stefano Clapis, Speranza Di Lorenzo, Moussa Diop, Stefania Eleuteri, Julla Galotti, Asma Gul, Akrma Jiries, Moreno Lapponi, Lorena Macellari, Paola Macerata, Claudia Margiotta, Daniela Mazzaferro, Massimo Moscioni, Roberto Musi, Marco Pagliari, Nicola Pierangeli, Flavio Rogani, Omar Rossi e Klement Velo (22).

Fare Civitanova: Alessandro Achilli, Gianluca Amico, Marisa Cardarelli, Simone Cascetti, Virgilia D’alessandri, Paolo Fiorello, Giorgio Fioretti, Simonetta Girotti, Leonardo Marinozzi, Fausto Martorello, Matteo Pagliarulo, Cristiano Parrotta, Asja Pilotti, Gabriella Schipani, Angela Serpetta, Novella Squadroni ed Angela Vitrani (17).

Movimento 5 Stelle: Stefano Mei, Fabio Bottiglieri, Fiorello Macellari, Paolo Di Giorgio, Alessandra Giuggioloni, Maria Arco Boiano, Natascia Dernowski, Miranda Minnetti, Marco Fontana, Giuseppe Vallesi, Jacqueline Diaz Mercedes, Debora Sebastiani, Sofia Biancucci, Domenico Magno, Maria Ribichini, Rudy Bisconti, Alessandro Fratini, Domenico Giuseppe Giordano, Sibilla Innammorati, Moira Vesprini, Faustina Boiano e Giovanni Dernowski (22).

