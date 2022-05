Mancini, Rossi, Corvatta, Gismondi e Murri

guidano le 5 civiche di Mirella Paglialunga:

106 candidati in corsa

ELEZIONI CIVITANOVA - La composizione delle liste a sostegno della candidata del centrosinistra che si aggiungono a quella del Pd

13 Maggio 2022 - Ore 18:27 - caricamento letture

Non solo il Pd, la coalizione di centrosinistra che candidata a sindaca Mirella Paglialunga ha dalla sua anche cinque liste civiche. Vediamo nel dettaglio i 106 candidati di Ascoltiamo la città, Dipende da noi, Civitanova Cambia, La nuova città e Futuro in Comune. Innanzitutto va detto che ognuna di queste ha il suo capolista, in ordine: Letizia Murri, Roberto Mancini (già candidato governatore), Pier Paolo Rossi (consigliere uscente), Piero Gismondi, Tommaso Claudio Corvatta (ex sindaco e consigliere uscente).

Nel complesso poi, tra amministratori di lungo corso e politici di esperienza, ci sono anche molti giovani, professionisti, persone della società civile e diverse new entry nel panorama politico locale. Da segnalare nella lista di Dipende da noi Giorgio Mattiuzzo, già responsabile regionale del movimento Le Sardine e gli ex consiglieri di maggioranza all’epoca dell’amministrazione Corvatta David Mariani e Belinda Emili. Oltre a Marusia Ciavattini dello chalet Il Veneziano. Diversi poi gli e le insegnanti presenti in Civitanova cambia, mentre ne La nuova città c’è anche il consigliere uscente Marco Poeta.

Ecco tutti i 106 candidati delle cinque civiche a sostegno di Mirella Paglialunga

Ascoltiamo la città: Letizia Murri; Laura Bazzoli; Maria Gloria Belvederesi; Giovanni Bettini; Jula Carinelli; Anna Cerolini; Marco Cervellini; Paolo Cocchiara; Walter Cognigni; Andrea Del Medico; Luca Ferrari; Maria Cristina Gala; Anastasia Gobbi; Paolo Lanciotti; Moreno Monti; Emilio Perini; Pia Perugini; Marco Romagnoli; Luciana Teti; Elio Tosoni; Vincenzo Treccioni; Barbara Vendola.

Dipende da noi: Roberto Mancini; Elisabetta Giorgini; Micol Alibrandi; Rita Bellomarì; Marco Burini; Liliana Carletta; Marusia Ciavattini; Belinda Emili; Roberto Foschi; Mauro Fuschi; Maurizio Gennari; Giulia Maria Gianfelici; Federico Gironacci; David Mariani; Cristina Marinelli; Giorgio Mattiuzzo; Stefania Minciullo; Flavio Pepi; Vincenzo Pierluca; Monica Quintabà; Corrado Raineri; Roberta Ruggeri; Paola Torresi; Michelle Vallesi.

Civitanova Cambia: Pier Paolo Rossi; Marina Bartolini; Roberto Bompadre; Giorgia Cappella; Francesca Cerolini; Fabio Doria; Paola Formica; Oscar Genovese; Moira Giusepponi; Silvia Luciani; Alessia Marzoli; Andrea Matteucci; Alessandro Mazzaferro; Nicola Monteverde; Andrea Morresi; Antonio Rignanese; Andrea Scocco.

La nuova città: Piero Gismondi, Raffaella Angeloro; Stefano Burini; Eleonora Curzi; Nicola Forconi; Greta Frontini; Massimo Lambiase; Simona Melonari; Alessio Micucci; Marco Minoliti; Pepaj Ganush; Giorgia Perozzi; Paola Petrelli; Marco Poeta; Sonia Quercetti; Paolo Rachiglia; Alessandra Virgulti; Riccardo Zallocco.

Futuro in Comune: Tommaso Claudio Corvatta; Barbara Carano; Michele Castignani; Francesco Cicchitelli; Nazzareno Cifani; Federica Cipolloni; Romina Ciribeni; Michele Dentamaro; Cinzia Faletra; Francesco Filomeni; Maurizio Giorgini; Giuseppe Martellini; Ernesto Muzi; Liubov Nikolaeva; Gianfranco Pagliaricci; Giuseppe Paolini, Andrea Perini; Mauro Panunzio Proietti; Ivano Quintavalle; Alajde Spernanzoni; Paola Stortini; Stefano Valenti; Vittorio Verdini, Silvia Zaccari.

