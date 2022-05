«Modi diversi di vedere la società

ELEZIONI CIVITANOVA - I nomi che compongono La nostra città, Incroci e Più Eco a sostegno del candidato sindaco: «Abbiamo anche altre tre formazioni con noi che però non abbiamo completato». Nella seconda capitanata da Natalia Conestà rappresentati quatto continenti. La coalizione attacca sul parcheggio ex Anconetani: «Dopo quattro settimane necessari rattoppi d'asfalto perché c'è cresciuta l'erba»

«Abbiamo tre liste, più altre tre d’appoggio esterno. Sono modi diversi di vedere la società con cui non puntiamo a innovare il modo di governare Civitanova. Grazie a tutti i candidati». Queste le parole con cui il candidato sindaco Vinicio Morgoni ha “varato” ufficialmente la sua squadra composta da tre liste (La nostra città, Incroci, Più Eco), più altre tre che non sono state completate ma fanno comunque parte della coalizione e un totale di 59 candidati consiglieri.

«Mi chiedono – aggiunge Morgoni – come farò a mettere insieme il meglio del centrodestra e il meglio del centrosinistra in caso di vittoria? Semplice, perché noi punteremo sulle persone non sui partiti. I nostri progetti inoltre sono inclusivi e adesso ne stiamo preparando uno specifico sul trasporto pubblico locale con un esperto, perché riteniamo ci siano parti della città che non sono servite. E perché pensiamo che quello del trasporto pubblico locale possa essere un fattore di forte diminuzione del traffico».

Da segnalare nella lista Incroci la presenza di candidati che rappresentano quattro continenti: l’Asia (India, Pakistan e Bangladesh), l’America Latina (Ecuador, Cuba e Repubblica Dominicana), l’Europa dell’Est (Albania e Romania) il Nord Africa (Marocco e Tunisia) e l’Africa Sub Saheliana (Senegal e Nigeria). «Tutte brave famiglie – dice la capolista Natalia Conestà – che lavorano e contribuiscono al tessuto economico della nostra città. Vorrei dire che a volte ho trovato ragazzi anche meglio educati. È importanti che i nuovi italiani, tra cittadini o semplici residenti, che rappresentano il 22% della popolazione di Civitanova si sentano completamente parte del tessuto sociale della nostra città e ad essa contribuiscano in maniera responsabile e costruttiva. Questa lista ha come obiettivo la coesione sociale e l’armonia creativa nella nostra città. Una piccola chicca. Anche la lista Incroci ha una candidata che si chiama Silvia Squadroni. Una omonimia simpatica».

Ecco i 59 candidati delle tre liste a sostegno di Vinicio Morgoni

La nostra città: Pierluigi Cipolla; Luigi De Santis; Gianfranco Di Nardo; Francesco Pio Frattaruolo; Carlotta Lolli; Vania Magnatti; Oscar Monina; Claudia Pettinari; Angelo Quintabà; Valentina Stronati; Roberto Vezzoso; Ida Profanter; Michela Michela; Lorenzo Natali; Federica Cucco; Gaia Mazzone; Claudio Cicarilli; Fabio Traini.

Incroci-Futuro Giovani: Natalia Conestà; Michele Angeletti; Valentina Di Feo; Helen Ife Alade; Tarun Kimar; Meryiem Sajib; Djily Gueye; Noris Poletti; Adriana Bracalente; Luigino Bucosse; Marco Zamponi; Lorenzo Boduri; Severina Salvatori; Matteo Portelli; Anwar Bouaitah; Daniel Hoxha; Petita Elvira Calvache; El Hadj Ibrahima Ndiaye; Renata Lanchini; Silvia Squadroni; Claudio Gaspari; Vjollca Markja; Cristina Romiti; Souad Abid.

Piú Eco- Ecologisti Confederati-Partito Valore Umano: Federico Marinelli; Evelin Di Lupidio; Simone Carlo Campetelli; Luca Torre; Mario Canino; Pasquale Malaccari; Manuela Rauso; Gabriella Guerra Addolorata; Barbara Menghini; Fabrizio Gentili; Ilaria Gugliotta; Maria Teresa Marignani; Lisa Antonini; Luana Antonini; Nazzareno Romitelli; Laura Malaccari; Daniele Quattrini.

Intanto, la Nostra città attacca l’amministrazione per il parcheggio all’ex Anconetani. «Pure la natura si ribella a questa Amministrazione – dice – Da notare che l’asfalto steso da meno di quattro settimane, nel parcheggio ex Anconetani, ha avuto bisogno di ampi rattoppi. Si tratta forse di una evidente rivincita della natura che si è subito riappropriata dei suoi spazi oppure si deve pensare ad altro. Forse qualcosa non funziona a livello gestionale nella macchina comunale, ma inanellare due sconfitte contro la natura in pochissimo tempo con le palme in stile “spelacchio” e l’erba cresciuta sull’asfalto dopo nemmeno quattro settimane sembra davvero troppo. Semplice sfortuna? Cambiamento climatico? Oppure avremo bisogno di maggior organizzazione. Proporremo alla prossima amministrazione – conclude la lista – un tavolo di lavoro finalizzato a definire un protocollo d’intesa per individuare alcuni requisiti minimi di qualità e sicurezza legati al ripristino degli asfalti. L’obiettivo non sarà solo di ridurre il rischio di disagi dovuti ai numerosi tagli degli asfalti, che a volte non sono conformi alle aspettative, ma garantire una maggiore sicurezza dei cittadini che guidando una bici o vanno a piedi possano così evitare rischi legati ai lavori di ripristino del manto stradale mediocri o addirittura non conformi».

