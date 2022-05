Gabellieri e Ciarapica di nuovo “Insieme”

Tutti i candidati delle civiche di centrodestra

Raffaele Delle Fave con Vince Civitanova

ELEZIONI - L'ex assessora ha sciolto le riserve ed è entrata in "Insieme per Civitanova", capitanata da Ferdinando Nicoletti. Il sindaco uscente presenta la squadra della sua "Civitanova Unica". Nella lista del vicesindaco Troiani anche l'ex assessore di Macerata e l'avvocato Roberta Pizzarulli

Era nell’aria, oggi è arrivata l’ufficialità. Maika Gabellieri rinuncia alla candidatura a sindaco ed entra in “Insieme per Civitanova”, una delle liste a sostegno di Fabrizio Ciarapica. L’ex assessora, prima Vince Civitanova, poi candidata alle Regionali con la Lega e silurata dal sindaco Ciarapica, torna dunque nella coalizione del centrodestra (quattro partiti e tre civiche).

«L’incontro con la Gabellieri è avvenuto circa una settimana fa – spiega a Cm Ferdinando Nicoletti, capolista di Insieme per Civitanova” – Ci siamo trovati d’accordo sui punti principali del nostro programma: dalla residenza protetta per gli anziani, che sollecitai già dal 2008, al portare a termine alcune opere come l’area Ceccotti (il progetto era pronto ma è saltato il Consiglio) fino alla riqualificazione del porto con il progetto dell’Università di Camerino per renderlo più turistico».

Ferdinando Nicoletti, medico di medicina generale, ricorda che Insieme per Civitanova «è la lista civica più longeva presente in questa città, fu creata da Erminio Marinelli nel 2000 e dal 2002 si è sempre presentata alle elezioni. Io ne faccio parte dal 2007, quando fui eletto consigliere». Nicoletti è stato anche assessore all’ambiente della Giunta Mobili.

Ecco i 22 nomi della lista che sarà presentata al completo domani mattina: capolista Ferdinando Nicoletti (medico di famiglia), Alfio Marinsaldi (pensionato), Maika Gabellieri (insegnante), Antonio Di Martino (finanziere), Silvestro Martiradonna (finanziere), Francesco Angeletti (commerciante), Gianfranco Garbuglia (pensionato), Augusto Alessandrini (investigatore privato), Ornella Genovese (libera professionista), Lorena Di Giacomi (infermiera), Roberta Polimante (impiegata), Nicola Ciufalo (infermiere), Stefano Pizzichini (maresciallo dei carabinieri in pensione), Romina Illuminati (impiegata), Arianna Foresi (studentessa), Nicoletta Governatori (medico a Villa Pini), Ketty Miandro (impiegata), Lucio Pescini (pensionato), Roberto Cottone (pensionato), Sergio Mandorlini (pensionato), Cinzia Censi (imprenditrice), Debora Rossi (commessa).

CIVITANOVA UNICA – «Una lista che mette insieme le forze civiche, che parla al plurale e con una componente femminile maggioritaria di cui andiamo fieri. Un valore aggiunto ai partiti di centrodestra a cui appartengo». Con queste parole il sindaco uscente Fabrizio Ciarapica “vara” ufficialmente la sua civica “Civitanova unica”. I candidati consiglieri sono 24: c’è la commerciante Manola Gironacci, l’ex candidata sindaca Giovanna Capodarca, Pierpaolo Turchi, il rappresentante del partito di Sgarbi Gianluca Crocetti. «All’interno – spiega Ciarapica – le migliori professionalità che rappresentato uno spaccato importante della società. Persone con esperienza, competenti. E l’aspetto di cui andiamo più orgogliosi è che ci sono 13 donne su 24 candidati».

Ecco i 24 candidati di Civitanova Unica, in ordine alfabetico: Sara Iris Agatiello, 69 anni; Elisa Andreani, 35 anni; Federica Bianchini, 38 anni; Paola Campetelli, 55 anni; Anna Campos, 52 anni; Giovanna Capodarda, 71 anni; Ermanno Carassai, 70 anni; Primo Ciccarelli, 72 anni; Andrea Civita, 33 anni; Luca Cognigni, 57 anni; Gianluca Crocetti, 42 anni; Oberdan Dolci, 58 anni; Paolo Eleuteri, 47 anni; Paola Fontana, 52 anni; Ada Gattafoni, 63 anni; Manola Gironacci, 61 anni; Gianmario Guizzi, 32 anni; Antonio Nortesani, 44 anni; Olga Sinenko, 58 anni; Gessica Stizza, 32 anni; Elisa Tidei, 36 anni; Eleonora Torresi, 41 anni; Pierpaolo Turchi, 57 anni; Eugenio Vita, 70 anni.

VINCE CIVITANOVA – L’altra civica che appoggia Ciarapica è la “storica” Vince Civitanova, cioè quella che lo lanciò cinque anni fa. Nella squadra spiccano oltre agli assessori uscenti Fausto Troiani e Roberta Belletti e al consigliere uscente Simone Garbuglia, anche gli avvocati Raffaele Delle Fave (già assessore a Macerata e candidato alle Regionali con Forza Italia) e Roberta Pizzarulli.

Ecco in ordine alfabetico tutti i papabili consiglieri: Paola Aggarbati, dipendente azienda privata; Matteo Annessi, chirurgo; Roberta Belletti, commercialista; Agnese Biritognolo, pediatra; Pierluigi Capozucca, artigiano; Daniel Catucci, autotrasportatore; Petru Conduraru, dirigente d’azienda; Raffaele Delle Fave, avvocato; Alessandro Natale D’Urso, imprenditore; Simone Garbuglia, libero professionista; Massimo Giampaoli, artigiano; Marino Mercuri, pensionato; Nicola Paci, pescatore; Luca Paolucci, studente; Paolo Piccinelli, libero professionista; Roberta Pizzarulli, avvocato; Luciana Alessandra Porcelli, dipendente Asur; Silvio Rinaldelli, imprenditore; Laura Sanginesi, assicuratrice; Angelica Santolini, libero professionista; Esmeralda Sopi, infermiera; Emanuele Trementozzi, dirigente società sportiva; Fausto Troiani, chirurgo; Paola Verolini, giornalista.

