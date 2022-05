I 24 azzurri di Forza Italia

«Protagonisti della futura amministrazione»

ELEZIONI CIVITANOVA - Presentata la lista a sostegno di Ciarapica, ecco tutti i nomi. Tra i volti noti: Claudio Morresi, Giuseppe Baioni, Roberto Giannoni e Piero Croia. «La città può vivere una grande stagione che in parte è già iniziata»

«Esperienza unita a volti nuovi per una Forza Italia protagonista nella futura amministrazione di Civitanova». Con queste parole il commissario locale del partito Paolo Giannoni ha presentato la lista di Forza Italia che sosterrà il sindaco uscente Fabrizio Ciarapica, che degli azzurri è il vice coordinatore regionale. Il partito di centrodestra ha depositato l’elenco dei nomi che compongono la sua lista per le prossime elezioni comunali. Un gruppo variegato che conta tra le sue fila una maggioranza femminile con ben tredici presenze su ventiquattro membri e 12 under 46. Tra i volti più noti invece, oltre all’attuale consigliere comunale Giuseppe Baioni e al presidente del consiglio comunale Claudio Morresi, si incontrano Roberto Giannoni, già dirigente dell’Ufficio Urbanistica, e Piero Croia recentemente rientrato in Forza Italia.

«La nostra lista è stata pensata per guardare al futuro e allo sviluppo della città – spiegano i membri di Forza Italia – mai come in questo periodo storico è necessario lavorare tutti insieme per la ripartenza, sia dal punto di vista economico che sociale. La crescita deve passare per la progettazione e lo sviluppo di alcune aree cardine della città, come lo stadio, il polisportivo e Fontespina, per cui abbiamo già dei progetti mirati. Però è necessario anche creare un asse logistico che permetta sia ai civitanovesi che ai visitatori di muoversi agevolmente nella città, è quindi importante migliorare la viabilità e ridurre l’impatto del traffico, tutti aspetti che potranno essere affrontati da alcuni membri che in passato hanno già acquisito grandi competenze a riguardo. Abbiamo inoltre deciso di inserire persone che possano avere un’attenzione particolare alle politiche di inclusione sociale perché la città che immaginiamo è una città che trovi le risposte alle esigenze di tutti. Civitanova può vivere una grande stagione che in parte è già iniziata, sempre più persone vogliono trasferirsi qui sul litorale e anche il turismo sta aumentando i suoi volumi. La sfida sarà facilitare e sostenere queste dinamiche, anche grazie alla forza di un partito forte che è già presente a tutti i livelli amministrativi, dal locale al nazionale fino a quello europeo dove la vicepresidenza è occupata da Antonio Tajani che potrà sicuramente supportare le nostre politiche di sviluppo».

Ecco i 24 candidati consiglieri di Forza Italia: Riccardo Achilli, 38 anni; Simona Daniela Arcieri, 38 anni; Giuseppe Baioni, 65 anni; Roberto Bella, 34 anni; Danilo Bizzarri, 70 anni; Manuela Bonifazi, 46 anni; Maria Grazia Campugiani, 55 anni; Barbara Cesaretti, 41 anni; Dario Di Mario, 55 anni; Vanessa Fontana, 46 anni; Provvidenza Gattini, 70 anni; Roberto Giannoni, 77 anni; Hui Lv, 22 anni; Claudia Iesari, 42 anni; Catia Magnaguadagno, 47 anni; Claudio Morresi, 56 anni; Maria Teresa Natali, 70 anni; Clara Ines Niampira Bermudez, 38 anni; Antonio Petillo, 74 anni; Monica Rendina, 39 anni; Nicolò Renzi, 34 anni; Daniele Rossi, 45 anni; Barbara Rossi, 54 anni.

