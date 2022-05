«Giuseppe Conte a Civitanova

per sostenere Silvia Squadroni»

Ecco i 22 della lista 5Stelle

ELEZIONI - Il consigliere Stefano Mei ha incontrato a Roma il leader del Movimento, che ha assicurato una visita in città prima del voto del 12 giugno. Domani e sabato incontri su Comunità energetiche e Superbonus 110%

12 Maggio 2022 - Ore 20:21 - caricamento letture

«Giuseppe Conte verrà a Civitanova a sostenere Silvia Squadroni». Ad annunciarlo è Stefano Mei, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale, che ieri a Roma ha incontrato Conte per consegnare la lista dei 22 candidati consiglieri.

«L’unica lista 5 Stelle nelle Marche assieme a Fabriano – sottolinea Mei – Siamo rimasti favorevolmente sorpresi che tante delle nostre sensibilità sono le stesse di questa coalizione di Silvia Squadroni. Ieri, nella sede nazionale del Movimento, in via Campo Marzio a Roma, ho consegnato a Giuseppe Conte i nominativi dei candidati con certificato dei carichi pendenti e casellario giudiziario prodotti dal tribunale di competenza. Da sempre, infatti, il Movimento 5 Stelle richiede ai propri candidabili/candidati una fedina penale pulita. Il Codice di comportamento del Movimento 5 Stelle ha lo scopo di garantire una condotta, da parte dei portavoce eletti, ispirata ai principi di lealtà, correttezza, onestà, buona fede, trasparenza, disciplina e onore, rispetto della Costituzione della Repubblica e delle leggi. Conte mi ha rilasciato una liberatoria per l’utilizzo del simbolo del M5S ed ha assicurato una sua visita a Civitanova per sostenere la candidata sindaco Silvia Squadroni ed incontrare i civitanovesi. Insieme al presidente – conclude Mei – incontreremo e ascolteremo tutti i cittadini, come abbiamo sempre fatto. A differenza di questa amministrazione daremo voce ai loro problemi e esigenze a conferma di quanto sia importante, per tutti noi del Movimento, il bene di Civitanova».

I 5 stelle intanto hanno organizzato due incontri assieme alla candidata sindaca Silvia Squadroni . Domani alle 21 dibattito sulle Comunità energetiche con gli onorevoli Luca Sut e Mirella Emiliozzi. Sabato alle 10 si parlerà del Superbonus 110%: oltre a Emiliozzi e Sut interverrà anche l’onorevole Patrizia Terzoni.

Ecco la lista dei 5 Stelle: Stefano Mei, 59 anni, Fabio Bottiglieri, 59, Fiorello Macellari, 51, Paolo Di Giorgio, 67, Alessandra Giuggioloni, 59, Maria Arco Boiano, 53, Natascia Dernowski, 45, Miranda Minnetti, 64, Marco Fontana, 53, Giuseppe Vallesi, 74, Jacqueline Diaz Mercedes, 54, Debora Sebastiani, 51, Sofia Biancucci, 18, Domenico Magno, 59, Maria Ribichini, 54, Rudy Bisconti, 41, Alessandro Fratini, 19, Domenico Giuseppe Giordano, 54, Sibilla Innammorati, 22, Moira Vesprini, 48, Faustina Boiano, 55, Giovanni Dernowski, 75.

