Il sindaco-farmacista

fa i tamponi ai bambini

CALDAROLA - Luca Maria Giuseppetti e la figlia Alice hanno svolto i test sugli scolari del comune in vista del rientro in classe. Su 135, due i positivi

6 Gennaio 2022 - Ore 18:04 - caricamento letture

Tamponi ai bambini in vista del ritorno a scuola a Caldarola. Nel giorno della Befana il sindaco Luca Maria Giuseppetti, insieme alla figlia Alice, entrambi farmacisti, hanno effettuato i test sui bimbi di tutte le scuole primarie e secondaria del comune per il rientro in classe in sicurezza.

Su 135 tamponi, due sono i bambini risultati positivi al Covid. Per i piccoli e le loro famiglie la mattinata di controlli si è svolta in tranquillità. «Dai più piccoli dobbiamo imparare tanto – ha detto il sindaco – si sono sottoposti a tampone in modo ordinato e per nulla impauriti, consapevoli che in questo modo possono tornare a scuola, tra gli amici, in piena sicurezza, la dad è un’eventualità che dobbiamo scongiurare in tutti i modi perché è sì importante la loro salute fisica ma lo è altrettanto quella psicologia. Quindi in attesa di decisioni differenti dalla Regione o dal Governo in merito al ritorno tra i banchi del 7 gennaio, insieme ai miei amministratori ci siamo sentiti più tranquilli ad agire in questo modo in autonomia. I tamponi sono stati acquistati direttamente dal Comune ma saranno rimborsati dai fondi che la Regione Marche ha appositamente stanziato». Se Caldarola ha deciso di agire in autonomia, oggi in tutta la Regione erano diversi i punti per i test sugli scolari. Nel Maceratese i punti allestiti erano a Civitanova, Macerata e Matelica.

