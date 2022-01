Screening gratuiti per studenti,

15 postazioni il 6 gennaio

TAMPONI GRATIS senza bisogno di prenotazione per alunni della primaria e secondaria di primo grado che abbiano dei sintomi o che abbiano avuto un contatto diretto o sospetto positivo. Ecco i luoghi e gli orari. Acquaroli: «Vogliamo garantire al meglio un rientro in classe in sicurezza dopo le festività». Saltamartini: «Verranno utilizzati test antigenici di ultima generazione, che hanno la stessa affidabilità dei molecolari»

Rientro a scuola in sicurezza: la Regione Marche organizza una giornata di tamponi gratuiti per gli studenti delle scuole primaria e secondaria di primo grado. Il 6 gennaio, in vista del rientro a scuola dopo le Festività, la Regione ha predisposto dei punti tamponi sul territorio regionale rivolti agli studenti della scuola scuole primaria e secondaria di primo grado che abbiano dei sintomi o che abbiano avuto un contatto diretto o sospetto positivo, che potranno recarsi direttamente e senza bisogno di prenotazione per effettuare lo screening. «Abbiamo voluto fortemente organizzare un appuntamento di screening per i giovani studenti – ha spiegato il presidente della Regione, Francesco Acquaroli – per garantire al meglio un rientro in classe in sicurezza dopo le festività. Intendo per questo ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per offrire alla popolazione marchigiana e ai giovani studenti questa opportunità e tutto il personale sanitario da quasi due anni in prima fila nella lotta alla pandemia».

«Questa operazione è voluta dalla Giunta Regionale del presidente Acquaroli, da me e dall’Assessore Latini – ha aggiunto l’assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini – per garantire il riavvio in scurezza delle lezioni frontali. Verranno utilizzati tamponi antigenici di ultima generazione, che hanno la stessa affidabilità dei molecolari. Potranno accedere gli studenti che presentino sintomi o che abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi». «Attraverso lo screening nelle scuole – ha aggiunto l’assessore all’istruzione, Giorgia Latini – l’installazione degli impianti di ventilazione meccanica controllata e, a breve, dei sanificatori dell’aria nelle aule, possiamo monitorare e contrastare la diffusione del virus ed evitare la didattica a distanza che ha già dimostrato i propri limiti per l’apprendimento e la crescita dei ragazzi. Lo screening è uno strumento che si aggiunge ai test nelle scuole sentinella e agli investimenti che abbiamo messo in campo per l’installazione di impianti di ventilazione e di sanificatori. 12 milioni di euro che hanno già raggiunto 1.500 aule e 24 mila studenti ma che certamente riguarderanno ancora molti altri istituti».

I punti vaccinali individuati sono i seguenti: Area Vasta 1 a Fano (ex Codma Via Tommaso Campanella1, ore 8-14), Pesaro (via Lombardia 7, ore 8,30 – 14), Urbino (Via Sasso 70, ore 8-14). Per l’Area Vasta 2 ad Ancona (PalaRossini, ore 8-20), Fabriano (Via Fornaci 108 – 8,30 – 13), Falconara (Pinacoteca Francescana, ore 14-20), Jesi (Zona Zipa – Via dell’Industria 9, ore 8,30-12,30), Osimo (PalaBaldinelli Via Striscioni 82, ore 8,30 – 15), Senigallia (Stadio Bianchelli Via Montenegro 21, ore 8-13. In Area Vasta 3 a Civitanova (Via San Constatino, piazzale antistante il Covid hospital – ore 8,45-14), Matelica (Sede Protezione Civile – Località Cavalieri, ore 9-12) e Macerata (Piediripa, Via Domenico Annibali dietro al Punto Vaccinale Territoriale, alle 7,30-14). Per l’Area Vasta 4 al Fermo Forum (ore 8-14) mentre per l’Area Vasta 5 i punti sono individuati a Ascoli (Via degli Iris 1 di fronte al poliambulatorio distrettuale, ore 12-20) e a San Benedetto (Palazzetto dello Sport-Viale dello sport, ore 14 – 20). Open Day tamponi anche ad Amandola, zona Pian di Contro, ma venerdì 7 gennaio dalle 8,30 alle 13.

