NELLE ULTIME 24 ORE sono stati effettuati 1.321 tamponi del percorso "Nuove diagnosi". Nel Maceratese ci sono due contagiati

Altri 59 positivi nelle Marche su 1.321 tamponi. La provincia più colpita resta Ascoli, con 28 contagiati. Due i casi nel Maceratese. A comunicare i dati delle ultime 24 ore è il Servizio sanità della Regione. Nel complesso sono stati effettuati 2.059 tamponi, compresi quelli delle nuove diagnosi (appunto 1.321) e del percorso guariti. I 59 positivi sono stati trovati in tutte le provincie: gli altri ad Ancona (8), Pesaro (2) e Fermo (10). A questi si aggiungono 6 persone fuori regione. Sono sei le persone che mostrano sintomi sui 59 casi. Undici contagi sono avvenuti in ambito domestico, 7 per contatti stretti con dei positivi, tre sono rientri dall’estero (Albania e Marocco) e uno dalla Puglia. Venti casi sono emersi dallo screening nel percorso scolastico. E ancora, 3 casi sono stati registrati in ambiente di “vita/divertimento”. Infine un caso è stato riscontrato nei controlli in ambito lavorativo e sempre uno nello screening del percorso sanitario. Ci sono poi sei casi che sono in corso di verifica. Ieri i casi erano stati 42, di questi 12 erano nel Maceratese.