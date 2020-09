IL BOLLETTINO del Gores - Nelle ultime 24 ore esaminati 755 tamponi nel percorso nuove diagnosi, ne sono risultati positivi: sei nel Pesarese, tre nel Fermano, sette nell'Anconetano, dodici nell'Ascolano e tre da fuori regione

Sono 38 i nuovi casi di coronavirus nelle Marche. E’ quanto ha comunicato il Gores nel primo bollettino di giornata, dopo l’esame nelle ultime 24 ore di 1.346 tamponi: 755 nel percorso nuove diagnosi e 591 nel percorso guariti. I contagi sono stati registrati: dodici nell’Ascolano, sette nel Maceratese e nell’Anconetano, tre nel Fermano, sei nel Pesarese e tre fuori regione. Casi che comprendono «due rientri dall’estero (Ucraina e Usa), otto contatti stretti di casi positivi, sei soggetti sintomatici, otto contatti domestici, tre casi rilevati dallo screening svolto nel percorso sanitario, due contatti in ambito assistenziale/residenziale, un rientro dalla Sardegna e 8 casi in fase di verifica», spiega il Gores. Salgono quindi 1.263 i positivi nella provincia di Macerata dall’inizio emergenza, i casi totali in regione sono a 7.596 a fronte di 132.968 tamponi analizzati da inizio pandemia.