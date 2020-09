IL BOLLETTINO del Gores - Nelle ultime 24 ore esaminati 702 tamponi nel percorso nuove diagnosi: contagi in ogni provincia. Tra questi, un rientro dall'estero e 4 sintomatici

Sono 24 i nuovi casi di coronavirus nelle Marche. E’ quanto ha comunicato il Gores nel primo bollettino di giornata, dopo l’esame nelle ultime 24 ore sono stati di 1458 tamponi: 702 nel percorso nuove diagnosi e 756 nel percorso guariti. I contagi sono stati registrati: 12 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Macerata, 3 in provincia di Pesaro Urbino, 1 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Fermo e 2 fuori regione. «Questi casi – spiega il Gores – comprendono 1 rientro dall’estero (Ucraina), 4 contatti stretti di casi positivi, 4 soggetti sintomatici, 6 contatti domestici, 3 contatti in ambiente di vita, 1 contatto in ambiente residenziale/assistenziale, 1 caso riscontrato dallo screening realizzato in ambiente lavorativo e 4 casi in fase di verifica». Il conto totale in regione sale dunque a 7.686, a fronte di 135.523 tamponi analizzati da inizio pandemia.