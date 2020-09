IL BOLLETTINO del Gores - Nelle ultime 24 ore esaminati 829 tamponi nel percorso nuove diagnosi, ne sono risultati positivi: dodici nel Pesarese e nell'Ascolano, tre nell'Anconetano, uno nel Fermano e due da fuori regione

Sono 32 i nuovi casi di coronavirus nelle Marche. E’ quanto ha comunicato il Gores nel consueto bollettino di giornata, dopo l’esame nelle ultime 24 ore di 1.497 tamponi: 829 nel percorso nuove diagnosi e 668 nel percorso guariti. I contagi sono stati registrati: dodici nel Pesarese e nell’Ascolano, tre nell’Anconetano, due nel Maceratese, uno nel Fermano e due fuori regione. Casi che comprendono «tre rientri dall’estero (Macedonia, Romania, Afghanistan), undici contatti in ambito domestico, quattro soggetti sintomatici, sei contatti stretti di casi positivi, tre casi riscontrati dallo screening realizzato nel percorso sanitario, un caso rilevato dallo screening effettuato in ambiente lavorativo, un caso registrato in contesto assistenziale, un caso da fuori regione e due casi in fase di verifica», spiega il Gores. Salgono quindi 1.277 i positivi nella provincia di Macerata dall’inizio emergenza, i casi totali in regione sono 7.784 a fronte di 138.379 tamponi analizzati da inizio pandemia.