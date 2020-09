IL BOLLETTINO - Nelle ultime 24 ore esaminati 859 tamponi nel percorso nuove diagnosi, ne sono risultati positivi: tredici nell'Ascolano, sette nell'Anconetano e sei nel Maceratese

Sono ventisei i nuovi casi di coronavirus nelle Marche. E’ quanto ha comunicato il Gores nel primo bollettino di giornata, dopo l’esame nelle ultime 24 ore di 1.540 tamponi: 859 nel percorso nuove diagnosi e 681 nel percorso guariti. I contagi sono stati registrati: tredici nell’Ascolano, sette nell’Anconetano e sei nel Maceratese. Casi che comprendono «un rientro dall’estero (Egitto), 12 soggetti sintomatici, 4 contatti in ambito domestico, 4 contatti stretti di casi positivi, 2 contatti rilevati in ambiente di vita e 3 casi in fase di verifica», precisa il Gores. Salgono quindi a 1.302 i positivi nella provincia di Macerata dall’inizio emergenza, i casi totali in regione sono 7.915 a fronte di 143.086 tamponi analizzati da inizio pandemia. Nel frattempo, una donna si è presentata da sola al pronto soccorso di Macerata, evidenziando i sintomi del virus. Sottoposta a tampone, dopo aver seguito il percorso separato in assoluta sicurezza ed essere stata isolata nella stanza a pressione negativa, è risultata positiva. E’ di recente tornata da un viaggio all’estero e lavora dalle suore dell’istituto San Giuseppe di Macerata, che ora saranno sottoposte a tampone. Le religiose, che vivono al secondo piano dell’edificio, non hanno avuto contatti con gli studenti della scuola. La donna è stata trasferita all’ospedale di Fermo, reparto Malattie infettive. Attivata l’indagine epidemiologica dal dipartimento di prevenzione per ricostruire i contatti avuti dalla donna dopo il rientro in Italia.