IL BOLLETTINO del Gores - Nelle ultime 24 ore esaminati 1.183 tamponi nel percorso nuove diagnosi. Le persone in terapia intensiva sono scese da 6 a 4. Nel Maceratese tra gli ultimi casi c’è quello di una suora delle Giuseppine

Sono 42 i nuovi casi di Coronavirus nelle Marche. E’ quanto ha comunicato il Gores nel primo bollettino di giornata dopo l’esame nelle ultime 24 ore di 2.119 tamponi: 1.183 nel percorso nuove diagnosi e 936 nel percorso guariti. I contagi sono stati registrati: 18 nell’Ascolano, 12 nel Maceratese, 3 nel Pesarese, 2 nell’Anconetano, 5 nel Fermano, e 2 fuori regione. Casi che comprendono «11 soggetti sintomatici, 12 contatti in ambito domestico, 7 contatti stretti di casi positivi, 2 rientri dall’estero (Spagna e Principato di Monaco), 3 casi riscontrati dallo screening realizzati in ambito lavorativo, 2 casi riscontrati in contesto formativo/universitario e 5 casi in fase di verifica», precisa il Gores. Salgono quindi a 1.321 i positivi nella provincia di Macerata dall’inizio emergenza, i casi totali in regione sono 8.008 a fronte di 146.103 tamponi analizzati da inizio pandemia. Tra gli ultimi casi c’è anche quello di una suora dell’istituto San Giuseppe di Macerata. Le altre consorelle della religiosa sarebbero invece negative.



Scendono a quattro, dai sei di ieri, i ricoverati in terapia intensiva nelle Marche. Sono diminuiti i ricoverati, da 30 a 29. Sono cento in più in un giorno le persone che si trovano in isolamento domiciliare perché entrate in contatto con un positivo, passate dalle 2.407 di ieri a 2.508 di oggi. In provincia di Macerata invece c’è stata una crescita da 333 a 372. Le persone che sono in quarantena a casa perché positivi sono 815, mentre ieri erano 783. I guariti sono passati dai 6.180 di ieri a 6.191.