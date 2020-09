IL BOLLETTINO del Gores - Nelle ultime 24 ore analizzati 982 tamponi nel percorso nuove diagnosi, contagi in ogni provincia: tre quelli nel Maceratese. Undici casi riguardano persone rientrate dall'estero

Sono 37 i nuovi casi di coronavirus nelle Marche. E’ quanto ha comunicato il Gores nel primo bollettino di giornata, dopo l’esame nelle ultime 24 ore di 1.695 tamponi: 982 nel percorso nuove diagnosi e 713 nel percorso guariti. I contagi sono stati registrati: sei nell’Ascolano, tre nel Maceratese e nel Fermano, undici nell’Anconetano, tredici nel Pesarese e uno fuori regione. Casi che comprendono «11 rientri dall’estero (Albania, Romania, Russia e Cile), 3 contatti stretti di casi positivi, 3 soggetti sintomatici, 12 contatti domestici e 8 casi in fase di verifica», spiega il Gores. Salgono quindi 1.266 i positivi nella provincia di Macerata dall’inizio emergenza, i casi totali in regione sono a 7.633 a fronte di 133.950 tamponi analizzati da inizio pandemia.

Sono cinque i ricoverati in più rispetto a ieri nelle Marche: da 17 a 22 in un giorno. Restano due le persone che si trovano in terapia intensiva. Per quanto riguarda dimessi e guariti, sono 6-079 in regione, ieri erano 6.063. Sedici persone in più sono in isolamento domiciliare (560) rispetto a ieri (544) perché positivi. In isolamento fiduciario nelle Marche ci sono 2.315 di cui 278 in provincia di Macerata. Ieri erano 2251, di cui 283 nel Maceratese.