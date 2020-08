REGIONALI- Il segretario nazionale del Pd oggi pomeriggio ad Ascoli, fortino storicamente di destra, ha aperto ufficialmente la campagna elettorale nelle Marche a sostegno del candidato del centrosinistra. «Non consegniamo la Regione a Salvini. O di qua o di là. Contento che la base dei 5Stelle abbia detto sì alle alleanze sulla piattaforma Rousseau. Peccato per le scelte in regione»

di Renato Pierantozzi

Il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, sceglie la città di Ascoli per aprire ufficialmente la campagna elettorale per le Regionali del 20 e 21 settembre e subito affonda il colpo agli avversari appellandosi al cosiddetto “voto utile” a favore di Maurizio Mangialardi.

«Ho appreso della sua candidatura dalle agenzie segno che non ci sono state interferenze o lottizzazioni tra partiti -ha detto il segretario di fronte alla sala piena della Libreria Rinascita– Rispetto tutti i candidati, ma l’appello che faccio, affinché Salvini non entri e metta le mani sulle Marche, è quello di votare l’unica candidatura in grado di batterlo, quella di Maurizio Mangialardi. Lo prevede il sistema elettorale maggioritario: o di qua o di là. E’ l’unica partita che si disputa in campo. Dobbiamo combattere a testa alta per la difesa e il rilancio delle Marche. Sono contento che la base dei 5 Stelle abbia detto sì ad alleanze sulla piattaforma Rousseau. Mi dispiace che a livello regionale abbiano fatto scelte diverse che li condannano all’irrilevanza. Sono anche convinto che l’Italia – ha aggiunto- ce la farà. Mentre noi cerchiamo soluzioni, gli altri sanno solo cavalcare i problemi senza dare risposte ai disoccupati o alle aziende che falliscono. Siamo contenti di non essere nel Brasile del sovranista Bolsonaro dove i morti si seppelliscono nelle fosse comuni sulle spiagge».

Vicino a Zingaretti c’è il candidato presidente Maurizio Mangialardi: «A febbraio eravamo sotto di 22 punti in base ai sondaggi -rivela- Ora sono lì, a una staccatura senza nemmeno la presentazione delle liste. Se guardiamo alla coerenza e alla competenza non ci sarebbe partita visto che i sovranisti erano contro l’Europa e Acquaroli a Roma vota contro i provvedimenti che faranno arrivare nelle Marche fondi per 9 miliardi di euro. Anche dal governo nazionale si sono fatti fuori da soli tra i fumi del Papeete e l’incapacità di trovare i fondi per sterilizzare l’Iva».

Zingaretti ha parlato anche di ricostruzione post sisma e della situazione politica nazionale in vista del referendum sul taglio dei parlamentari. «Mi sembra -ha detto- che con le ordinanze del commissario Legnini si stia andando nella direzione giusta e già nella mia regione (il Lazio, ndr) si stanno vedendo gli effetti sotto forma di numero di pratiche presentare. Se proprio vogliamo dirla tutta, la ricostruzione si è fermata del tutto quando al governo c’erano 5 Stelle e Lega. Cerchiamo di non rivoltare le frittate. Per il referendum il Pd deciderà la propria posizione durante la prossima direzione nazionale».