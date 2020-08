MARCHE 2020 - Anche i No Vax parteciperanno alla competizione elettorale. La candidatura è stata presentata oggi, nelle ultime ore utili

Nell’ultimo giorno per il deposito delle liste provinciali e regionali per le elezioni Regionali del 20 e 21 settembre è stata depositata anche l’ottava candidatura alla presidenza di Regione: si tratta di Anna Rita Iannetti, esperta in neuroscienze per la Biologia del Comportamento, candidata dal Movimento 3V (Vaccini vogliamo verità) – Libertà di scelta.

Gli altri candidati alla guida della Regione sono, in ordine di deposito: il docente di filosofia Roberto Mancini (Dipende da Noi), il candidato comunista Fabio Pasquinelli (Per le Marche), Sabrina Banzato (Vox Italia), Gian Mario ‘Gianni’ Mercorelli (M5s), Maurizio Mangialardi per il centrosinistra (Insieme Marche) e Francesco Acquaroli per il centrodestra (RicostruiAmo le Marche), Alessandra Contigiani per “Riconquistare l’Italia” Fronte sovranista italiano. Completato, ad Ancona, il deposito delle liste: con il “Centro” per Mangialardi presidente sono in tutto 17.