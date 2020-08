MARCHE 2020 – Con un dietrofront sulla sua discesa in campo da candidato governatore, il docente universitario ha annunciato oggi l'adesione del gruppo alla lista Movimento per le Marche, una delle 8 che sostengono la corsa a palazzo Raffaello del deputato Fdi

Gli Ecologisti Confederati entrano nel Movimento per le Marche, lista civica che sostiene la candidatura di Francesco Acquaroli alla guida della Regione Marche. Ad annunciarlo è stato oggi lo stesso Mario Canino, che era sceso in campo nei giorni scorsi come candidato governatore. «Gli Ecologisti Confederati sono costituiti da 34 associazioni presenti in tutta Italia e sono accomunati dal principale scopo di salvaguardare la Terra e combattere i cambiamenti climatici – spiega il docente universitario –. Stiamo cercando un nuovo modello di pianeta e nelle Marche abbiamo trovato una sensibilità e un’attenzione estrema verso le problematiche ambientali e la crisi climatica, ma anche verso l’assenza di prospettive di lavoro e l’incapacità da parte della classe politica che governa la Regione. Per questo – prosegue – abbiamo deciso di unirci al Movimento per le Marche, una lista in totale coerenza con la nostra visione e la nostra filosofia politica, utile per cambiare profondamente il modello di sviluppo di questa regione. Rinuncio ufficialmente alla candidatura alla presidenza della Regione – puntualizza Canino – perché così è stato deciso dai nostri due movimenti: l’unità è prioritaria alle carriere individuali. Mi è stato chiesto un passo indietro e mi presenterò come consigliere nel collegio di Ancona». Secondo il coordinatore regionale degli Ecologisti Confederati, Tonino Quattrini,«le Marche hanno bisogno di un radicale cambiamento e c’è bisogno di una netta discontinuità con il passato. Vogliamo dare più forza al Movimento per le Marche, che ha il 99% dei nostri punti programmatici. Appoggiamo il centrodestra per determinare un vero cambiamento e migliorare le tante situazioni che sono sul nostro territorio».

(m.m.)