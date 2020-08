POLITICA - Il segretario dem interviene a proposito dei parlamentari che avrebbero richiesto la misura riservata alle partite iVa durante l'emergenza Covid

«Nessun consigliere regionale del Partito democratico delle Marche ha richiesto all’Inps il bonus 600 euro destinato ai lavoratori con partita Iva per far fronte all’emergenza Covid». Il segretario regionale del Partito interviene mentre in tutta Italia è bollente il dibattito sui parlamentari che hanno richiesto i famosi 600 euro previsti da un decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte per sostenere i lavoratori autonomi che hanno visto la loro attività ridotta a causa dell’emergenza.

Il segretario del Pd ha affidato le sue parole a Facebook e ha commentato: «Era una misura rivolta a sostenere chi si è trovato in condizioni di difficoltà e senza lavoro. – conclude – Ci dispiace sapere che c’è stato chi si è’ approfittato in Parlamento e, forse, anche in qualche Consiglio regionale: chi lo ha fatto dovrebbe restituire il bonus e dimettersi».